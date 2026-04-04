Иран поставио пет услова за крај сукоба са САД и Израелом

Иран је поставио пет кључних услова за окончање сукоба са Сједињеним Америчким Државама и Израелом, јавља руска агенција РИА Новости, позивајући се на дипломатски извор из Исламске Републике.
Према извору, услови укључују:
- Трајан мир, а не само примирје
- Осуду агресора
- Ратну одштету за материјалну штету
- Укидање међународних санкција
- Поштовање права Ирана на мирнодопску употребу нуклеарне енергије
Извор наводи да до сада није било директних преговора између Техерана и Вашингтона, иако САД тврде да су покушавале иницирати дијалог.
Иранско Министарство вањских послова демантовало је постојање директног контакта, али је потврдило да су преко посредника примали поруке о америчкој вољи за разговоре.
Додатни захтјеви Ирана укључују међународно признање контроле Техерана над Хормушким мореузом и гаранције да се рат неће поновити.
У исто вријеме, САД појачавају присуство војних снага на Блиском истоку, а предсједник Доналд Трамп (Трумп) запријетио је могућношћу снажних удара или копнене операције у наредне двије до три седмице.
