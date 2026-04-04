Logo
Large banner

Иран поставио пет услова за крај сукоба са САД и Израелом

04.04.2026 14:30

Коментари:

0
Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха
Фото: Tanjug/AP Photo/Yorgos Karahalis

Иран је поставио пет кључних услова за окончање сукоба са Сједињеним Америчким Државама и Израелом, јавља руска агенција РИА Новости, позивајући се на дипломатски извор из Исламске Републике.

Према извору, услови укључују:

- Трајан мир, а не само примирје

- Осуду агресора

- Ратну одштету за материјалну штету

- Укидање међународних санкција

- Поштовање права Ирана на мирнодопску употребу нуклеарне енергије

Извор наводи да до сада није било директних преговора између Техерана и Вашингтона, иако САД тврде да су покушавале иницирати дијалог.

Иранско Министарство вањских послова демантовало је постојање директног контакта, али је потврдило да су преко посредника примали поруке о америчкој вољи за разговоре.

Додатни захтјеви Ирана укључују међународно признање контроле Техерана над Хормушким мореузом и гаранције да се рат неће поновити.

У исто вријеме, САД појачавају присуство војних снага на Блиском истоку, а предсједник Доналд Трамп (Трумп) запријетио је могућношћу снажних удара или копнене операције у наредне двије до три седмице.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

53

08

46

08

43

08

37

08

34

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner