Европска сила увела промјена: Нема напуштати земљу без одобрења војске

Аутор:АТВ
Од 1. јануара 2026. сви мушкарци старости између 17 и 45 година морају да прибаве одобрење у каријерном центру Бундесвера уколико желе да напусте Њемачку на дуже од три мјесеца - без обзира на то да ли је ријеч о студијама у иностранству, послу или дужем путовању.
Ова обавеза сада важи трајно, а не више само у случају ванредног стања или одбране, односно у ситуацијама конкретне војне пријетње. Измена је ступила на снагу у оквиру Закона о модернизацији војне обавезе, углавном непримјећено, пише Берлинер Цајтунг.
Конкретно, измијењен је члан 2 Закона о војној обавези (WPflG). До сада су одредбе члана 3, који регулише обавезу прибављања одобрења за дуже боравке у иностранству, важиле искључиво у две екстремне ситуације: у случају ванредног стања, односно повећане спољне пријетње коју утврђује Бундестаг или НАТО, као и у случају одбране, када је територија Њемачке заиста нападнута оружаном силом, преноси Телеграф.
Од почетка године, међутим, ова одредба важи и ван тих изузетних ситуација - дакле у редовним околностима. Портпаролка Министарства одбране потврдила је за Ippen.Media нову обавезу прибављања одобрења.
"Позадина и основна идеја ове регулативе је поуздана и свеобухватна евиденција војних обвезника за случај потребе", објаснила је.
Потребно је, како каже, "знати ко се евентуално дуже време налази у иностранству у случају ванредне ситуације".
Истовремено, Министарство је признало да су посљедице ове мјере "далекосежне". Тренутно се ради на "прецизирању правила за одобравање изузетака од обавезе прибављања дозволе", како би се "избјегла непотребна бирократија".
Међутим, портпаролка је замолила за разумијевање јер не може да прејудицира исход текућег процеса разматрања. Коначан опис процедуре "тренутно још није могућ", наводи.
Иако члан 3 Закона о војној обавези предвиђа да се одобрења у начелу издају - што значи да одбијање није предвиђено - подношење захтјева остаје обавезно. Које посљедице пријете уколико мушкарац не прибави одобрење прије одласка у иностранство, Министарство није прецизирало.
Обавеза прибављања дозволе дио је ширег реформског пакета. Савезна влада планира да до 2035. повећа број припадника Бундесвера са садашњих око 184.000 на између 255.000 и 270.000 војника. У ту сврху, сви млади рођени од 2008. године добиће упитник у којем се, између осталог, испитује спремност за служење војног рока. За мушкарце је попуњавање обавезно, за жене добровољно - јер Устав предвиђа војну обавезу само за мушкарце.
Сама процјена способности за служење војног рока уводиће се постепено. Током 2026. године биће најприје љекарски прегледани они који су у упитнику изразили спремност. Свеобухватна процјена свих младих мушкараца услиједиће касније. Принцип добровољности остаје непромијењен: нико неће бити приморан на служење под оружјем.
За милионе мушкараца у Њемачкој за сада остаје нејасно како ће нова обавеза прибављања дозволе за одлазак у иностранство изгледати у пракси – и шта се дешава уколико за њу једноставно не знају.
