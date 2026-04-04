Узнемирујући снимци након трагедије у Лими: Клуб тврди да се трибина није срушила

Аутор:

АТВ
04.04.2026 10:27

Хитна и људи испред стадиона у Перуу гдје је зид пао на навијаче
Фото: Printscreen/X

Фудбалски свијет потресла је јутрос вијест о наводном рушењу дијела трибине стадиона "Алехандро Виљануева" у главном граду Перуа, Лими, након чега је једна особа погинула, а више од 60 повријеђено, према незваничним информацијама које преносе локални медији.

Све се догодило током празничног окупљања навијача пред предстојећи Ускрс и дерби меч између Алијанце из Перуа и Университарија, а сада са лица мјеста стижу и нешто другачије информације о овом догађају.

Наиме, клуб Алијанца Лима који игра на стадиону "Алехандро Виљануева" се огласио саопштењем у којем наводи да жали због трагичног догађаја, али да наводи да према незваничним информацијама није дошло до урушавања конструкције стадиона.

Ватрогасна бригада и њен шеф Маркос Пахуело су истакли да је структура јужне трибине очувана и да д‌јелује да је у добром стању, односно да није било никаквих откинутих дијелова, преноси Телеграф.

Неки медији наводно тврде да је дошло до окршаја навијача, послије чега се догодио стампедо из којег поједини нису могли да се извуку. Са терена стижу узнемирујући снимци на којима се могу вид‌јети како повријеђени леже на земљи и траже помоћ.

Иако је дошло до трагедије, наводи се да је и даље планирано да се меч између Алијанце и Университарија одигра у суботу увече.

Упозоравамо да снимци могу бити узнемирујући за поједине читаоце.

