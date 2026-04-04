Узнемирујући снимци након трагедије у Лими: Клуб тврди да се трибина није срушила

Фудбалски свијет потресла је јутрос вијест о наводном рушењу дијела трибине стадиона "Алехандро Виљануева" у главном граду Перуа, Лими, након чега је једна особа погинула, а више од 60 повријеђено, према незваничним информацијама које преносе локални медији.
Све се догодило током празничног окупљања навијача пред предстојећи Ускрс и дерби меч између Алијанце из Перуа и Университарија, а сада са лица мјеста стижу и нешто другачије информације о овом догађају.
Наиме, клуб Алијанца Лима који игра на стадиону "Алехандро Виљануева" се огласио саопштењем у којем наводи да жали због трагичног догађаја, али да наводи да према незваничним информацијама није дошло до урушавања конструкције стадиона.
Peru’s Health Minister Juan Carlos Velasco confirms one dead and 47-60 injured after a structural collapse at Alejandro Villanueva Stadium in La Victoria, Lima. SAMU units and firefighters responded; three victims moved to Arzobispo Loayza Hospital. #Peru #Lima pic.twitter.com/1DVWQra9fl— GeoTechWar (@geotechwar) April 4, 2026
Ватрогасна бригада и њен шеф Маркос Пахуело су истакли да је структура јужне трибине очувана и да дјелује да је у добром стању, односно да није било никаквих откинутих дијелова, преноси Телеграф.
Неки медији наводно тврде да је дошло до окршаја навијача, послије чега се догодио стампедо из којег поједини нису могли да се извуку. Са терена стижу узнемирујући снимци на којима се могу видјети како повријеђени леже на земљи и траже помоћ.
🇵🇪 Un derrumbe en una pared del Estadio Alejandro Villanueva provocó al menos 60 heridos durante el banderazo de Alianza Lima, previo al clásico contra Universitario, según informó Canal N.#peru pic.twitter.com/9DtfyRT0Gn— Franco (@NoticiaFranco) April 4, 2026
Иако је дошло до трагедије, наводи се да је и даље планирано да се меч између Алијанце и Университарија одигра у суботу увече.
Упозоравамо да снимци могу бити узнемирујући за поједине читаоце.
