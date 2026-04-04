Звали су је "принцеза са Дедиња": Кћерка предсједника СФРЈ била љепотица, умрла од дрога, а за њом преминули сестра и отац

Мирјана Мира Мијатовић, београдска "принцеза са Дедиња" и кћерка другог предсједника Предсједништва СФРЈ Цвијетина Мијатовића, имала је живот који је испрва личио на филмску причу, али је окончан стравичним крајем.
Пјесма “Сама” београдске групе ВИА Талас, чији је Мира била члан, и данас мами пажњу млађих генерација на друштвеним мрежама, а стихови ове нумере као да су предвидјели њену тужну судбину.
Мира и њена сестра Маја одрастале су под будним оком јавности и у сјенци политичке моћи свог оца, који је наслиједио Јосипа Броза Тита на челу државе.
Због живота у луксузној резиденцији, Мира је добила надимак “принцеза са Дедиња”. Ипак, рано дјетињство обиљежила јој је стравична трагедија јер је са само девет година изгубила мајку, глумицу Сибину Мијатовић, која је страдала у саобраћајној несрећи. Након тога, њен отац се оженио нашом славном глумицом Миром Ступицом.
Њихова дедињска вила била је главно мјесто окупљања урбане београдске елите осамдесетих. На гламурозним журкама сестара Мијатовић, које је обезбјеђивала полиција, редовни гости били су Милан Младеновић, Бојан Печар, Беби Дол, Соња Савић, Маргита Стефановић и други познати умјетници тог времена.
Мира је 1981. године, заједно са својим тадашњим емотивним партнером Бојаном Печаром, основала музички састав ВИА Талас.
Друштво
Јусуф Нуркић донирао новац за дјецу страдалог свештеника Ненада Митрића?
Снимили су чувени албум “Перфектан дан за банана рибе”, а један од најпознатијих наступа имали су на Ташмајдану, као предгрупа Идолима.
Њихов таленат примијетио је и Горан Бреговић, који их је позвао у Сарајево да снимају, али бенд се након тога убрзо распао 1983. године услијед креативног неслагања. Мира је након тога била редован гост култног београдског клуба “Академија”. Сви су је памтили као прелијепу дјевојку коју су поредили са холивудском дивом Авом Гарднер.
Међутим, убрзо је услиједио пад у мрачни свијет наркотика. Познати новинар Пеца Поповић за портал “Presstiz” открио је да је свједочио томе да су Мира и Маја упале у канџе зависности, а због стидљивости и лијепог васпитања, криле су своју слабост и избјегавале пријатеље када им је бивало лоше.
Крај живота Мире Мијатовић био је више него трагичан. Преминула је 1991. године, у тридесетој години живота, од прекомјерне дозе хероина. Смрт кћерке предсједника државе прошла је незапажено у јавности и држана је у тајности, а само неколико мјесеци касније преминула је и њена сестра Маја.
Сломљен због неизрецивог губитка обје кћерке, Цвијетин Мијатовић је преминуо само двије године касније, 1993. године, и сахрањен је у породичној гробници поред својих кћерки и прве супруге, преноси Блиц.
