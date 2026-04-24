Милионера убили слонови док је ловио дујкере

24.04.2026 16:51

Фото: Pexels/Photo by Kyle Miller

Америчког милионера, власника винограда у Калифорнији и ловца на крупну дивљач, Ернија Досиоа (75) убило је крдо слонова у централном Габону током лова на шумске антилопе прошле недјеље.

Досио је прегажен до смрти док је у густој шуми Габона ловио заједно са још једним професионалним ловцем, који је тешко повријеђен у истом нападу слонова.

Они су били у потрази за неухватљивом врстом антилопе - жутолеђим дујкером, преноси "Дејли мејл".

Пензионисани ловац у Кејптауну који познаје Досиоа, рекао је да "Ерни лови откако је могао да држи пушку".

"Док су били у шуми, Ерни и његов професионални ловац пратилац изненадили су пет шумских слоница са младунчетом. Осјетиле су се угрожено и одмах су их напале. Радије не бих улазио у детаље, али је сигурно да је смрт била брза", изјавио је ловац.

Ерни Досио је важио за познатог и популарног ловца у САД и Африци, наводи "Дејли мејл".

Током своје ловачке каријере, Досио је ловио слонове, леопарде, носороге, биволе и лавове широм Африке, а у САД скоро све врсте дивљих јелена.

Афрички слонови су највећи живи сисари, а женке могу бити високе 3.6 метара и тешке скоро четири тоне и могу трчати брзином до 40 километара на час.

Габон је познат као дом преосталих 60 одсто шумских слонова на свијету.

Око 50.000 слонова је скривено дубоко у густим шумама те земље.

Жутолеђег дујкера, ријетку врсту антилопе, први пут је 1815. године открио енглески ботаничар.

Због своје стидљиве природе, жутолеђи дујкери су прилично тешко уочљиви и тешко их је проучавати, због чега прецизне бројке о њиховој популацији нису увијек доступне.

