Милионера убили слонови док је ловио дујкере

Аутор:АТВ
Коментари:0
Америчког милионера, власника винограда у Калифорнији и ловца на крупну дивљач, Ернија Досиоа (75) убило је крдо слонова у централном Габону током лова на шумске антилопе прошле недјеље.
Досио је прегажен до смрти док је у густој шуми Габона ловио заједно са још једним професионалним ловцем, који је тешко повријеђен у истом нападу слонова.
Сцена
Туга у дому Милице Дабовић: Треба издржати бол
Они су били у потрази за неухватљивом врстом антилопе - жутолеђим дујкером, преноси "Дејли мејл".
Пензионисани ловац у Кејптауну који познаје Досиоа, рекао је да "Ерни лови откако је могао да држи пушку".
"Док су били у шуми, Ерни и његов професионални ловац пратилац изненадили су пет шумских слоница са младунчетом. Осјетиле су се угрожено и одмах су их напале. Радије не бих улазио у детаље, али је сигурно да је смрт била брза", изјавио је ловац.
Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari— RT (@RT_com) April 24, 2026
Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly
He leaves behind a home full of trophies pic.twitter.com/C9Hx30jIBM
Ерни Досио је важио за познатог и популарног ловца у САД и Африци, наводи "Дејли мејл".
Током своје ловачке каријере, Досио је ловио слонове, леопарде, носороге, биволе и лавове широм Африке, а у САД скоро све врсте дивљих јелена.
Афрички слонови су највећи живи сисари, а женке могу бити високе 3.6 метара и тешке скоро четири тоне и могу трчати брзином до 40 километара на час.
БиХ
Усвојена информација: Ко је све добио накнаду од 1.000 КМ
Габон је познат као дом преосталих 60 одсто шумских слонова на свијету.
Око 50.000 слонова је скривено дубоко у густим шумама те земље.
Жутолеђег дујкера, ријетку врсту антилопе, први пут је 1815. године открио енглески ботаничар.
Због своје стидљиве природе, жутолеђи дујкери су прилично тешко уочљиви и тешко их је проучавати, због чега прецизне бројке о њиховој популацији нису увијек доступне.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
17
55
17
37
17
33
17
32
17
22
Тренутно на програму