Вијест од које "западу" није добро: Договорено јачање стратешке сарадње Москве и Пекинга

Аутор:

АТВ
24.04.2026 13:47

Сусрет Путина и Сија у Кини
Фото: Танјуг/АП

Кинески министар одбране Донг Џун и руски министар одбране Андреј Белоусов договорили су се током разговора у Москви о јачању стратешке и продубљавању прагматичне сарадње Кине и Русије, саопштено је из кинеског Министарства одбране.

"Стране су се сагласиле да би оружане снаге двије земље требале да поступају у складу са споразумима које су постигли предсједници Кине и Русије, те да јачају стратешку и продубљавају прагматичну сарадњу у разним пољима", наведено је у саопштењу.

Из Министарства истичу да су се Донг и Белоусов сагласили да земље заједнички штите међународног поретка и да дају нови подстрек развоју билатералних односа.

У саопштењу се додаје да су међу темама разговора били билатерални односи, питања од заједничког интереса, као и међународна и регионална ситуација, преноси Срна.

