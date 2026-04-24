Вијест од које "западу" није добро: Договорено јачање стратешке сарадње Москве и Пекинга

Кинески министар одбране Донг Џун и руски министар одбране Андреј Белоусов договорили су се током разговора у Москви о јачању стратешке и продубљавању прагматичне сарадње Кине и Русије, саопштено је из кинеског Министарства одбране.
"Стране су се сагласиле да би оружане снаге двије земље требале да поступају у складу са споразумима које су постигли предсједници Кине и Русије, те да јачају стратешку и продубљавају прагматичну сарадњу у разним пољима", наведено је у саопштењу.
Из Министарства истичу да су се Донг и Белоусов сагласили да земље заједнички штите међународног поретка и да дају нови подстрек развоју билатералних односа.
У саопштењу се додаје да су међу темама разговора били билатерални односи, питања од заједничког интереса, као и међународна и регионална ситуација, преноси Срна.
