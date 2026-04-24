Трамп планира да позове Путина на самит у Мајамију

Сједињене Америчке Државе намјеравају да позову руског предсједника Владимира Путина на самит Г-20, који је заказан за децембар у Мајамију, у одмаралишту америчког предсједника Доналда Трампа, изјавили су амерички званичници.
Из Стејт департмента је саопштено да је Трамп јасно ставио до знања да је Русија добродошла на састанке Г-20, уз напомену да званични позиви још нису упућени, али да ће Русија, као чланица групе, бити позвана на самит и министарске састанке, пренио је "Вашингтон пост".
"Тренутно нису издати званични позиви, али Русија је чланица Г-20 и биће позвана да присуствује министарским састанцима и самиту лидера", рекао је високи званичник администрације, говорећи под условом анонимности.
Трамп је, говорећи у Овалном кабинету, рекао да није упознат са конкретним позивом, али да се томе не би противио, оцјењујући да би разговор са свим странама могао да буде користан, иако сумња да би Путин прихватио позив.
Лист наводи да Русија није присуствовала лично Г-20 самитима од 2019. године, прво због пандемије коронавируса, а затим због рата у Украјини и међународних оптужби против Путина, укључујући налог Међународног кривичног суда.
Званичници из Русије су навели да је позив стигао, али да одлука о учешћу још није донијета, док је Кремљ саопштио да ће формат учешћа касније бити познат.
Такође је наведено да Трамп настоји да унаприједи односе са Русијом и да је раније говорио о могућности коришћења личних контаката са Путином ради окончања рата у Украјини.
