Logo
Large banner

Трампа питали да ли би користио нуклеарно оружје: "Глупо питање"

24.04.2026 07:45

Коментари:

0
Предсједник Доналд Трамп слуша говоре прије потписивања извршне наредбе у Овалном кабинету Бијеле куће, у суботу, 18. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп категорички је синоћ искључио употребу нуклеарног оружја против Ирана, али је навео да су америчке снаге наоружане.

Трамп је на питање новинара у Бијелој кући да ли би употријебио нуклеарно оружје против Ирана, одговорио одречно, пренио је Скај њуз.

- Не, не бих. Зашто би ми то било потребно? Зашто би се постављало тако глупо питање?... Зашто бих користио нуклеарно оружје када смо их потпуно, на веома убједљив начин, десетковали? - навео је Трамп.

Он је истакао да никада не би требало дозволити да било ко користи нуклеарно оружје.

Трамп је, међутим, оставио на столу пријетњу конвенционалном силом, наводећи да су америчке снаге наоружане.

- Никада нисмо имали толико муниције - наши бродови су наоружани - навео је Трамп.

Он тврди да је Ормуски мореуз затворен по његовој сопственој вољи и да ће бити отворен онда када се постигне договор са Ираном.

- Отворићемо мореуз. Тренутно је затворен. Имамо потпуну контролу над мореузом - навео је Трамп.

Рекао је да не жури са постизањем споразума са Ираном и да жели да буде постигнут најбољи договор, као и да Техеран више нема нуклеарно оружје.

Навео је да ће Американци плаћати више цијене горива "још неко вријеме".

Поновио је да су Сједињене Америчке Државе постигле војне успјехе у рату са Ираном, укључујући уништавање иранске морнарице и ваздухопловства.

Трамп је рекао да је Иран можда обновио дио своје противваздушне одбране током примирја.

- Али то ћемо уништити за око један дан, ако јесу - навео је Трамп.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

нуклеарно оружје

Иран

Америка

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner