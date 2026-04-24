Продужено примирје између Либана и Израела, Трамп поручио како Тел Авив задржава право на нападе

24.04.2026 07:17

Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп потврдио је након састанка делегација Израела и Либана у Бијелој кући да ће се примирје између ове двије земље продужити за још три седмице.

У саопштењу објављеном на друштвеној мрежи Трут Соушал, Трамп је рекао како су с делегацијама Израела и Либана разговарали потпредсједник Џеј Ди Венс, државни секретар Марко Рубио, амбасадор САД-а у Израелу Мајк Хакаби и амерички амбасадор у Либану Мишел Иса.

„Састанак је прошао веома добро! Сједињене Америчке Државе ће сарађивати с Либаном како би му помогле да се заштити од Хезболаха. Примирје између Израела и Либана биће продужено за три седмице. Радујем се што ћу у блиској будућности угостити премијера Израела, Бибиja Нетанјахуа, и предсједника Либана, Џозефа Ауна. Била ми је велика част бити учесник овог врло историјског састанка!“, поручио је Трамп.

Током разговора с новинарима у Бијелој кући, Трамп је ипак поручио како Израел има право да и даље бомбардује циљеве у Либану и то у „самоодбрани“.

„Израел ће се морати бранити ако на њих буде пуцано... али ће то учинити пажљиво и биће хируршки прецизни“, рекао је Трамп новинарима у Овалном кабинету након што је предсједавао другом рундом преговора на нивоу амбасадора између Израела и Либана.

Такође, рекао је како Иран мора престати финансирати Хезболах.

„Да, то је неопходно“, поручио је.

Амбасадор САД-а у Израелу Мајк Хакаби упоредио је Хезболах с малим несташним дјететом.

„Ако дијете престане бацати камење, комшије се могу сложити и почети стварно сарађивати“, навео је.

