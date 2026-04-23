Осуђен због силовања држављанке БиХ у кругу болнице: Ево колику казну је добио

23.04.2026 22:08

Суд у италијанском граду Ла Специја осудио је радника болнице на затворску казну од шест година због силовања 33-годишње држављанке Босне и Херцеговине, у кругу болнице.

Како преносе италијански медији, суд је оцијенио да постоје јасни докази и свједочења која потврђују кривицу оптуженог.

Иначе, како се могло чути током суђења, осуђени је жртву намамио под изговором да изађу испред болнице и запале цигарету.

О самом идентитету жртве зна се само да је држављанка Босне и Херцеговине, а није познато да ли је била радница или пацијент у болници.

Поред затворске казне, осуђени ће морати да исплати и оштету жртви.

Ова пресуда је важна јер се ради о сексуалном насиљу у јавном простору, што је изазвало велику пажњу локалне заједнице. Како је предсједавајућа суткиња рекла, отежевајућа околност је да се силовање десило у кругу болнице, гдје људи треба да се осјећају сигурно.

Медији су пренијели да казна од шест година затвора показује да се овакви случајеви третирају озбиљно у италијанском правосуђу, преносе Независне.

