Осуђен због силовања држављанке БиХ у кругу болнице: Ево колику казну је добио

Суд у италијанском граду Ла Специја осудио је радника болнице на затворску казну од шест година због силовања 33-годишње држављанке Босне и Херцеговине, у кругу болнице.
Како преносе италијански медији, суд је оцијенио да постоје јасни докази и свједочења која потврђују кривицу оптуженог.
Иначе, како се могло чути током суђења, осуђени је жртву намамио под изговором да изађу испред болнице и запале цигарету.
О самом идентитету жртве зна се само да је држављанка Босне и Херцеговине, а није познато да ли је била радница или пацијент у болници.
Поред затворске казне, осуђени ће морати да исплати и оштету жртви.
Ова пресуда је важна јер се ради о сексуалном насиљу у јавном простору, што је изазвало велику пажњу локалне заједнице. Како је предсједавајућа суткиња рекла, отежевајућа околност је да се силовање десило у кругу болнице, гдје људи треба да се осјећају сигурно.
Медији су пренијели да казна од шест година затвора показује да се овакви случајеви третирају озбиљно у италијанском правосуђу, преносе Независне.
