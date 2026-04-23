Малољетник (13) послао лажну дојаву о бомби у основној школи

АТВ
23.04.2026 21:48

Аутомобил полиције Црне Горе.

Црногорска полиција је саопштила да је расвијетљено лажно пријављивање постављања експлозиве направе у школи у Радановићима.

Како је саопштено, сходно најављеним планским активностима, службеници которске полиције, данас су у периоду од 06.30 до осам часова вршили преглед просторија Основне школе Никола Ђурковић која се налази у Радановићима, заједно са подручним одјељењем у Ластви грбаљској.

"Током ових прегледа није уочено ништа сто би могло бити предмет даљег поступања полиције, те је настава у школи започела без одлагања. Након тога, у 08.35 часова, дежурна служба Одјељења безбједности Котор упозната је од стране ОКЦ - 112 да је на њихов број телефона упућен позив у којем им је од стране непознатог лица млађе доби саопштено да је у Основној школи Никола Ђурковић у Радановићима постављена експлозивна направа. На лице мјеста су одмах упућени полицијски службеници који су предузели активности из своје надлежности и утврдили да је дојава била лажна", наводе из полиције.

Међутим, убрзо су открили ко стоји иза дојаве.

"Са догађајем је упознат тужилац у Основном државном тужилаштву у Котору који се изјаснио да је ријеч о кривичном дјелу лажно пријављивање. Предузимајући даље интензивне мјере и радње на расвјетљавању овога догађаја службеници которске полиције у сарадњи са службеницима Одјељења за електронске системе полиције су у изузетно кратком року идентификовали лице које је упутило спорни позив и лажно пријавило да је у поменутој школи постављена експлозивна направа. Утврђено је да је корисник броја телефона малољетно лице старо 14 година који је телефон и број на располагање ставио другом малољетном лицу старом 13 година, које је упутило предметни позив", пише у полицијском саопштењу.

Како се указује, са свим је повратно упознат поступајући тужилац те је констатовано да је извршилац кривично неодговоран, имајући у виду његове године старости.

"Против законског старатеља овог малољетника биће покренут прекршајни поступак сходно Закону о заштити од насиља у породици због занемаривања у подизању и васпитању. Такође, са свим наведеним упознати су радници Центра за социјални рад у Котору. Службеници Управе полиције настављају горе поменуте планске активности на спречавању оваквих догађаја, али и интензивне мјере и радње на расвјетљавању случајева лажних пријава о постављању експлозивних направа", наводе у МУП.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

