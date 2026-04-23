Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

Српска православна црква и вјерници 24. априла обиљежавају дан посвећен Свети Антипа Пергамски, свештеномученику и епископу из првих вијекова хришћанства, који је због своје вјере страдао у античком граду Пергаму.
Свети Антипа се помиње у Откровење као „вјерни свједок Христов“. Према предању, живио је у граду Пергаму, мјесту које се у хришћанској традицији описује као средину снажног идолопоклонства и моралног пада.
Дојава о бомби на аеродрому била лажна
У таквом окружењу, Антипа је, према предању, живио скромно и досљедно вјери, због чега је сматран свјетлошћу међу људима који су, како се наводи, били окренути паганским обичајима и разврату.
Према црквеном предању, његово проповиједање изазвало је велики отпор међу локалним становништвом и вјерским вођама тог времена. Вјерује се да су га оптуживали и вршили притисак да се одрекне хришћанства и прихвати тадашње обичаје.
Како се даље преноси у предању, Антипа је остао досљедан својој вјери и није пристао на одрицање од Христа, због чега је осуђен на мученичку смрт. Његово страдање описује се као једно од свједочанстава ранохришћанског периода прогона.
"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу
У народној традицији и црквеном предању вјерује се да се Свети Антипа призива у молитвама за здравље, посебно када су у питању болови и болести зуба.
Многи вјерници сматрају га заштитником оних који пате од болова и моле му се за олакшање и исцјељење. На његов дан, поједини вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и изговарају молитве са надом у духовну помоћ и утјеху.
Такође постоји вјеровање да искрена молитва Светом Антипи може донијети снагу и олакшање у тренуцима физичке патње.
Петер Сијарто се бори са тешком болешћу
"О, преславни свештеномучениче Антипо и свим хришћанима у болести брзи помоћниче! Вјерујем свом душом и сваком помишљу да ти је Господ подарио да болесне исцјељујеш, немоћнима здравље дарујеш и одузете кријепиш. Стога ти, као благодатном исцјелитељу болних, притичем и ја немоћни, и твоју поштовања достојну икону побожно цјеливам молећи се: испроси својим заступништвом код Цара небеског за мене болног исцјелење од зубне болести која ме мучи, па иако сам недостојан тебе, најмилостивијег оца и неуморног заступника мога, ти подражавај човјекољубље Божије кроз моје обраћање од рђавих дјела ка добром живљењу; учини ме достојним заштите твоје, обилно ти дарованом благодаћу исцијели ране и озљеде душе и тијела мога, подари ми здравље и спасење и у свему добро напредовање, да бих се тако, тихо и безмолвно поживјевши у свакој побожности и чистоти, удостојио да са свим Светима прослављам свесвето име Оца и Сина и Светога духа. Амин."
