Бивша мисица пронађена мртва: У центру истраге њена свекрва

Аутор:АТВ
Коментари:0
Каролина Флорес Гомез (27), бивша краљица љепоте, прошле недјеље пронађена је мртва у свом стану у четврти Поланко у Мексико Ситију. Гомез је упуцана у главу, а власти су саопштиле да је истрага усмјерена на њену свекрву.
Према писању мексичког портала Репорте Индиго, тужилаштво случај води као убиство. Вјерује се да је Гомез, која је 2017. године освојила титулу Мис Тинејџ Универсе у савезној држави Баја Калифорнија, убијена 15. априла. У вријеме пуцњаве полиција је изјавила да вјерује да је Каролина била у стану са супругом Алехандром Гомезом и његовом мајком Ериком Маријом.
Тамошњи медији пренијели су и да још нико није ухапшен због повезаности са њеним убиством. Пуцњава није пријављена до 16. априла, због чега су се појавиле сумње зашто је било потребно толико дуго да се обавијести полиција. Службеници су навели да није било пријава о пуцњави или нападу у близини стамбеног комплекса.
Гувернерка Баја Калифорније, Марина дел Пилар Авила, изјавила је да је истрага Каролинине смрти приоритет.
„Ниједан злочин против жене не смије проћи некажњено. Наше мисли су са њеном породицом у овим разорним тренуцима“, поручила је она.
Гомез је, према писању медија, недавно прославила рођендан, а рођена је 4. априла 1999. године.
Трагична смрт некадашње мисице догодила се у вријеме великих немира у Мексику због онога што многи називају епидемијом насиља над женама. Цивилне организације позивају тужилаштво да случај преквалификује у фемицид, што агенција Уједињених нација UN Women дефинише као „намјерно убиство са родно заснованом мотивацијом“. Агенција је у новембру саопштила да се фемицид „разликује од убиства, гдје мотивација можда није повезана са полом“.
Каролинина породица и пријатељи позвали су јавност на мирни протест заказан за суботу, 25. април.
„Каролина има своју причу, породицу и заслужује правду. Данас дижемо глас за њу. За њен живот. За све што јој је одузето. Излазимо на улице у мирном протесту како бисмо захтијевали правду за Каролину Флорес Гомез. Нека њено име одјекује улицама и стигне гдје год треба. Каролина заслужује правду“, поручили су у саопштењу.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
1 ч0
Република Српска
1 ч1
Република Српска
1 ч0
БиХ
1 ч0
Најновије
21
18
21
05
20
59
20
50
20
47
Тренутно на програму