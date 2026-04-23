Бивша мисица пронађена мртва: У центру истраге њена свекрва

23.04.2026 20:39

Фото: George Becker/Pexels

Каролина Флорес Гомез (27), бивша краљица љепоте, прошле недјеље пронађена је мртва у свом стану у четврти Поланко у Мексико Ситију. Гомез је упуцана у главу, а власти су саопштиле да је истрага усмјерена на њену свекрву.

Према писању мексичког портала Репорте Индиго, тужилаштво случај води као убиство. Вјерује се да је Гомез, која је 2017. године освојила титулу Мис Тинејџ Универсе у савезној држави Баја Калифорнија, убијена 15. априла. У вријеме пуцњаве полиција је изјавила да вјерује да је Каролина била у стану са супругом Алехандром Гомезом и његовом мајком Ериком Маријом.

Ненад Вујић

Република Српска

Вујић за АТВ: У питању је живот, Младић нема адекватан третман

Тамошњи медији пренијели су и да још нико није ухапшен због повезаности са њеним убиством. Пуцњава није пријављена до 16. априла, због чега су се појавиле сумње зашто је било потребно толико дуго да се обавијести полиција. Службеници су навели да није било пријава о пуцњави или нападу у близини стамбеног комплекса.

Гувернерка Баја Калифорније, Марина дел Пилар Авила, изјавила је да је истрага Каролинине смрти приоритет.

„Ниједан злочин против жене не смије проћи некажњено. Наше мисли су са њеном породицом у овим разорним тренуцима“, поручила је она.

илу-болница-10032026

Здравље

Поражавајући подаци: Рак се у овој држави открије на сваких 80 секунди

Гомез је, према писању медија, недавно прославила рођендан, а рођена је 4. априла 1999. године.

Трагична смрт некадашње мисице догодила се у вријеме великих немира у Мексику због онога што многи називају епидемијом насиља над женама. Цивилне организације позивају тужилаштво да случај преквалификује у фемицид, што агенција Уједињених нација UN Women дефинише као „намјерно убиство са родно заснованом мотивацијом“. Агенција је у новембру саопштила да се фемицид „разликује од убиства, гдје мотивација можда није повезана са полом“.

Каролинина породица и пријатељи позвали су јавност на мирни протест заказан за суботу, 25. април.

Селак Стевандић Вујић

Друштво

"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

„Каролина има своју причу, породицу и заслужује правду. Данас дижемо глас за њу. За њен живот. За све што јој је одузето. Излазимо на улице у мирном протесту како бисмо захтијевали правду за Каролину Флорес Гомез. Нека њено име одјекује улицама и стигне гдје год треба. Каролина заслужује правду“, поручили су у саопштењу.

(Курир)

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Држављанин БиХ дивљао на ауто-путу у Хрватској: Добио казну на лицу мјеста

1 ч

0
Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Република Српска

Селак: Подршка „Сарајево-гасу“, али без притиска на судове – поступак није завршен

1 ч

1
Српска постала саговорник највећим свјетским силама

Република Српска

Српска постала саговорник највећим свјетским силама

1 ч

0
Аеродром у Сарајеву

БиХ

Дојава о постављеној бомби на сарајевском аеродрому

1 ч

0

Више из рубрике

Наплатна рампа на ауто-путу

Свијет

Направили лажну наплатну рампу и узели 700.000 евра за ''путарину''

1 ч

0
Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.

Свијет

Широм Европе се уводи ново и јефтиније гориво?

2 ч

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима прије него што је полетео бродом Марин Уан са Јужног травњака Бијеле куће, у четвртак, 16. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Моје пријетње Ирану имале ефекат

2 ч

0
Пасош и фотоапарат стоје на карти свијета.

Свијет

Угрожени пасоши широм Европе због сајбер напада

2 ч

0

  • Најновије

21

18

Ако патите од ове болести сутра обавезно прочитајте једну молитву

21

05

Дојава о бомби на аеродрому била лажна

20

59

"Њујорк тајмс": Новом иранском вођи можда ће бити потребна протеза за ногу

20

50

Петер Сијарто се бори са тешком болешћу

20

47

Израелски министар: Мете су означене, спремни смо да вратимо Иран у мрачно доба!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner