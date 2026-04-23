"Малољетничко насиље у порасту, потребна су нам нова рјешења"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Малољетничко насиље је у порасту, а тај проблем прелази у фазу тероризма. Проблеме треба спријечити, апеловали су званичници Српске и Србије.
Друштво се мора бавити положајем малољетника, и потребна су нам нова рјешења закључено је у Народној скупштини Српске.
"Томе мора свој став да да струка и сви ми који се бавимо друштвеним и политичким и законодавним радом морамо да се ослонимо на струку и на људе који могу то да дефинишу како од породичног, образовног до кривично-правног да кажемо да утичемо на то да промјенимо и смањимо број инцидената који су страшни", каже Ненад Стевандић, предсједник Народне скупштине Републике Српске.
Дигитално насиље највећи је проблем и тражи законодавно рјешење. Питање малољетника није само питање кривичног права. Битно је и васпитање и утицај породице. Српска и Србија траже заједничка рјешења.
"Специфичност малољетничког законодавства и закона којима се штите дјеца жртве је у томе што читав систем је увезан, он укључује од превентивног дјеловања, дјеловања и када дође до одређених проблема али и исто тако у цијелом поступку кажњавања уколико је малољетник учинилац али и исто тако морамо пратити и тог малољетног учиниоца и када се изврши та казна, од оних најблажих па до најтежих", каже Ненад Вујић, министар правде Републике Србије.
Република Српска, Министарство правде и Влада РС ми ћемо подржати све што се тиче институционалног оквира када је у питању борба против малољетничке деликвенције али зато морамо позвати комплет друштвену заједницу да сви дамо свој допринос и да пробудимо свијест јер знамо ситуацију која је задесила и нас и наш регион када је у питању поступање малољетника", рекао је Горан Селак, министар правде Републике Српске.
У Српској ће се радити на измјенама прописа и подзаконских аката. Циљ је превенција трагичних догађаја попут оног који се десио у Рибникару.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
18
21
05
20
59
20
50
20
47
Тренутно на програму