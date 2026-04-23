Зима не жели да оде: Колико ћемо још чекати топлије вријеме

Зима се неће предати још увијек иако је мај на прагу - бар ако је судити по најавама метеоролога који прогнозирају да би могло бити и снијега у појединим предјелима.
У нашем региону у наредним данима очекује се више сунца, врло свјеже ноћи, али сунчанији и мало топлији дани.
Међутим, најављен је и снијег.
У недјељу послије подне премјештање ослабљеног, хладног фронта.
Сам крај априла и почетак маја би могли донијети још један период необично хладног времена уз конкретније падавине.
Поново пријети планински снијег, објавио је на свом Фејсбук профилу метеоролог аматер Марко Чубрило.
Отопљење је могуће тек послије 7. маја.
Наредних дана ће хладан продор ослабити, тако да ће бити више сунца уз, углавном, суво, али и даље вјетровито вријеме. Ноћи ведре и хладне уз минимуме од 0 до 7 степени Целзијуса и рјеђу опасност од приземног мраза.
Током дана полако топлије и у суботу максимуми од 14 до 22 степена Целзијуса. У недјељу ће се источније од нас премјестити хладан фронт, доносећи пролазно повећање облачности, без падавина, али ће на истоку региона бити врло јаког сјеверозападног вјетра.
Почетком сљедеће седмице вјероватно слиједи нова промјена синоптике, која би нам донијела падавине и необично хладно вријеме.
"Иза тог хладног фронта би се преко Скандинавије пружило поље антициклона по чијој би источној периферији од уторка поново почело спуштање хладног ваздуха из Русије, које би у сриједу условио секундарну циклогенезу негде над централним Медитераном. Тај циклон би само појачао хладан продор, те би крај априла и почетак маја могли донијети необично хладно вријеме уз падавине, које би над већим дијелом региона биле доста обилне, генерално око 40 милиметара талога, док би захлађење било довољно јако да на планинама БиХ, Црне Горе и Србије буде снијега негдје преко 800 метара надморске висине. Дувао би источни или сјевероисточни вјетар, дуж Јадрана бура, док би температуре биле знатно испод просјека за тај дио године, за сам 1. маја од 5 до 12 степени Целзијуса“, стоји у објави.
Према крају седмице би мало отоплило, али би и даље било релативно хладно уз падавине повремено.
Тренутно, тек послије 7. маја синоптика показује могуће измјене, које би подигле температуру у оквире просјека.
Делује да нам слиједи врло хладан крај априла и почетак маја, док је отопљење могуће тек послије 7. маја.
