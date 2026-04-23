Пива тврди да му је полиција уништила живот: Кућа потпуно разорена

Након полицијске акције “Паук”, коју је на подручју Витеза спровео МУП СБК, медијима у ФБиХ се јавио Ивица Мишковић који тврди да му је полиција уништила имовину.
Ивица Мишковић, познатији као Пива, у својој реакцији оспорава наводе из службеног полицијског извјештаја.
Како је раније саопштено из МУП-а КСБ, полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а СБК/КСБ и Јединице за специјалистичку подршку, по наредби Општинског суда у Травнику, извршили су претресе двије куће и два пословна објекта у мјестима Шантићи и Дубравица код Витеза.
Том приликом пронађен је пиштољ, а даљња криминалистичка обрада спроводи се над четири особе из Витеза.
Поводом објављених информација, Ивица Мишковић тврди да су наводи неутемељени те да је током акције његовој породици нанесена велика штета.
"Ево шта су ми све уништили. Жена ми је завршила на психијатрији. Само су код брата нашли један пиштољ који свака кућа има. Сликали су нас приватним мобилним телефонима као некакве жртве. Све се ово десило на основу неутемељених доказа", навео је Мишковић у реакцији достављеној порталу "Црна Хроника".
Додатно се огласио и Габриел Мишковић, који је за поменути медиј изјавио да породица живи од поштеног рада.
"Бавимо се рестораном, пољопривредом и месницама. Упали су јутрос у четири сата. Мене, Ивицу Мишковића, мог оца и стрица Данијела одвели су на испитивање и питали имамо ли икакве везе с дрогом или конзумацијом, након чега су нас пустили. Обуставили су нам читав посао, а ми нисмо никакви криминалци. Ја сам сељак човјек", казао је Габриел Мишковић.
Из МУП-а КСБ наводе да се активности спроводе под надзором Кантоналног тужилаштва, те да слиједи даљња криминалистичка обрада.
“Дана 23.04.2026. године, у јутарњим сатима, реализована је оперативна акција кодног назива 'ПАУК'. Полицијски службеници Сектора криминалистичке полиције Управе полиције МУП-а СБК/КСБ и Јединице за специјалистичку подршку МУП-а, на основу наредбе Општинског суда у Травнику, извршили су претресе двије куће и два пословна објекта у мјестима Шантићи и Друбравица, на подручју општине Витез. Том приликом пронађено је ватрено оружје – пиштољ. Под надзором Кантоналног тужилаштва Травник, биће спроведена даљња криминалистичка обрада над четири лица, и то: Д.М, рођен 1977. године, Д.М, рођен 1983. године, И.М, рођен 1974. године, Г.М, рођен 2002. године сви из Витеза", навели су из МУП-а.
У оквиру тих активности, полицијски службеници Тима за борбу против злоупотребе опојних дрога ПУ Травник и полицијски службеници ПС Травник, на основу наредбе Општинског суда у Травнику, у улици Потурмахала – Шехида 7, општина Травник, извршили су претрес возила, стана и подрумских просторија које користи М.С, рођеног 1975. године из Травника.
"Приликом претреса пронађена је и одузета одређена количина опојне дроге која својим изгледом и морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу канабис, као и већа количина бијеле прашкасте материјекоја својим изгледом и морфолошким карактеристикама асоцира на опојну дрогу спид, као и дигитална вага за прецизно мјерење", кажу у полицији.
У сарадњи са надлежним кантоналним тужилаштвом против осумњичених се предузимају законом прописане мјере и радње.
