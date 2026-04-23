Ужас у БиХ: Малољетних ухапшен због силовања, друга особа због убиства и покушаја убиства

По налогу Кантоналног тужилаштва Унско-санског кантона припадници Управе полиције МУП-а УСК данас су на подручју општине Велика Кладуша ухапсили двије особе, од којих је једна малољетна.
Малољетна особа је ухапшена због сумње да је починила кривично дјело силовање, а пунољетна особа због сумње да је починила кривично дјело тешко убиство и покушај тешког убиства.
Током дана лица ће бити предана Кантоналном тужилаштву Унско-санског кантона те ће, након што буду испитани, бити одлучено о даљим мјерама и радњама.
Кантонално тужилаштво Унско-санског кантона приоритетно ће подузимати истражне радње у циљу утврђивања потпуног и правилног чињеничног стања и расвјетљавања свих околности ових кривичних дјела.
