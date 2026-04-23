Бањалучки стоматолог и зубни техничар пријављени за злоупотребу положаја

23.04.2026 13:46

Бањалучка полиција поднијела је пријаву тужилаштву против стоматолога С.Д. и зубног техничара О.Ш. због сумње да су оштетили Дом здравља Бањалука за 9.750 КМ, које су присвојили.

У ПУ Бањалука наводе да су обојица осумњичени да су починили кривично дјело злоупотреба положаја или овлаштења.

”Пријављена лица сумњиче се да су од 2022. до 2025. године као доктор стоматологије и зубни техничар запослени у здравственој установи пацијентима пружали стоматолошке и протетске услуге које су наплаћивали издавањем лажних рачуна”, саопштила је ПУ Бањалука.

Додају да су осумњичени тиме противправно присвојили новац, а здравствену установу оштетили за 9.750 КМ.

