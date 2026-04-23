Објављени детаљи хорора у Сребренику: Жена избодена ножем, муж се објесио

Кантонално тужилаштво у Тузли објавило је детаље истраге стравичног случаја који је погодио насеље Брда код Сребреника гдје су јуче пронађена тијела супружника Индире (58) и Заима Буљубашића (64).
Како наводе увиђај на лицу мјеста извршили су дежурни тужилац и истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК .
”Беживотно тијело жене је пронађено у породичној кући са видним убодним и резним повредама, највјероватније нанесеним ножем, као и са повредама у предјелу врата и главе. Тијело мушкарца је пронађено у дворишту куће и највјероватније се ради о смрти која је посљедица самоубиства вјешањем”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.
Како наводе дежурни тужилац је издао наредбе за обдукције оба тијела како би се утврдили тачни узроци смрти, те се обављају и друга вјештачења, анализе и све потребне истражне радње како би се утврдиле околности које су довеле до ове породичне трагедије.
”Истражитељи СКП МУП-а ТК ће Тужилаштву доставити извјештај са пратећим материјалним доказима. Сви трагови пронађени на мјесту догађаја упућују на то да се ради о убиству жене и након тога самоубиству њеног мужа”, наводе у тужилаштву.
