Објављени детаљи хорора у Сребренику: Жена избодена ножем, муж се објесио

23.04.2026 11:19

Објављени детаљи хорора у Сребренику: Жена избодена ножем, муж се објесио

Кантонално тужилаштво у Тузли објавило је детаље истраге стравичног случаја који је погодио насеље Брда код Сребреника гдје су јуче пронађена тијела супружника Индире (58) и Заима Буљубашића (64).

Како наводе увиђај на лицу мјеста извршили су дежурни тужилац и истражиоци Сектора криминалистичке полиције МУП-а ТК .

На жени више рана од ножа

”Беживотно тијело жене је пронађено у породичној кући са видним убодним и резним повредама, највјероватније нанесеним ножем, као и са повредама у предјелу врата и главе. Тијело мушкарца је пронађено у дворишту куће и највјероватније се ради о смрти која је посљедица самоубиства вјешањем”, саопштило је Кантонално тужилаштво у Тузли.

Наређене обдукције

Како наводе дежурни тужилац је издао наредбе за обдукције оба тијела како би се утврдили тачни узроци смрти, те се обављају и друга вјештачења, анализе и све потребне истражне радње како би се утврдиле околности које су довеле до ове породичне трагедије.

Трагови указују на убиство и самоубиство

”Истражитељи СКП МУП-а ТК ће Тужилаштву доставити извјештај са пратећим материјалним доказима. Сви трагови пронађени на мјесту догађаја упућују на то да се ради о убиству жене и након тога самоубиству њеног мужа”, наводе у тужилаштву.

Сребреник

пронађена тијела

Индира Буљубашић

Заим Буљубашић

Убиство

Самоубиство

