Нови детаљи о трагедији у Сребренику: Мушкарац убио супругу, па себе?

23.04.2026 10:03

Стравичан случај који се догодио у Сребренику, у насељу Брда, потресао је јавност, а према незваничним информацијама „Аваза“ највјероватније је ријеч о убиству и самоубиству.

Према сазнањима овог портала, мушкарац је наводно усмртио жену, па како се вјерује пресудио себи.

Како је јуче потврђено из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона, полицијски службеници ПС Сребреник су 22.4.2026. године, око 18 сати запримили пријаву да се у насељу Брда, Град Сребреник у дворишту породичне куће налази тијело мушке особе без знакова живота.

- Изласком на мјесто догађаја, у породичној кући пронађено је и тијело женске особе без знакова живота - навели су из полиције.

