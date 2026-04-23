Забиљежена два напада медвједа на истом мјесту: Шта је разлог

Аутор:

АТВ
23.04.2026 11:04

Медвјед
Фото: pexels/ Andrey Dvoretskiy

Медвјед је напао локалног ватрогасца и полицајца у одвојеним инцидентима у посљедња два дана на сјеверу Јапана, током потраге за несталом особом, преносе данас јапански медији.

Тијело жене касније је пронађено, а полиција вjерује да је и њу напао медвјед, јавила је телевизија НХК.

Полиција и чланови ловачког удружења трагали су за несталом особом у уторак. 21- априла, у планинском подручју града Шива, у префектури Ивате, када су наишли на медвједа.

Педесетшестогодишњи полицајац задобио је огреботине по лицу и друге повреде. Медвјед је убијен на лицу мjеста.

Тијело жене касније је пронађено неколико десетина метара даље. Полиција наводи да стање тијела сугерише да је жену вјероватно усмртио медвјед.

Накнадно се сазнало да се у понедјељак, 20. априла, догодио још један инцидент, када је локални ватрогасац добровољац наишао на медведа док је претраживао подручје.

Медвјед се повукао када је човјек почео да се брани.

Ватрогасац је рекао да се нашао лицем у лице са медвједом и да је мислио да ће умријети.

Он је додао да је био престрављен, али се очајнички борио и некако успио да побјегне, мада се не сјећа детаља.

Званичници префектуре позвали су грађане да буду опрезни приликом уласка у планинска подручја, јер медвједи који су се пробудили из зимског сна траже храну у ово доба године, преноси Срна.

