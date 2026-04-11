Медвјед примјећен у близини села, становници упозорени на опрез

У подручју Лазаропоља у Сјеверној Македонији, поново је примјећен медвјед, након чега су локалне власти и становници упозорени да буду посебно опрезни.
Према објави на друштвеним мрежама, животиња се креће у ширем рејону између Миревичине и Ђурепија, а не искључује се могућност да приђе и самом селу, пренио је Скопје1.мк.
Становницима је упућен апел да у случају сусрета са медвједом не вичу, не прилазе животињи, не нуде храну и не праве нагле покрете, већ да се полако и без панике удаље.
Како је наведено, ријеч је о младунчету.
