Медвјед примјећен у близини села, становници упозорени на опрез

Аутор:

АТВ
11.04.2026 14:34

Фото: Pixabay/frank3143

У подручју Лазаропоља у Сјеверној Македонији, поново је примјећен медвјед, након чега су локалне власти и становници упозорени да буду посебно опрезни.

Према објави на друштвеним мрежама, животиња се креће у ширем рејону између Миревичине и Ђурепија, а не искључује се могућност да приђе и самом селу, пренио је Скопје1.мк.

Здравко Чолић

Сцена

Здравко Чолић открио шта не ради на Васкрс

Становницима је упућен апел да у случају сусрета са медвједом не вичу, не прилазе животињи, не нуде храну и не праве нагле покрете, већ да се полако и без панике удаље.

Како је наведено, ријеч је о младунчету.

Више из рубрике

Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

Регион

Хорор: Невјенчану супругу тјерао на односе са малољетним сином

7 ч

0
Чекић на столу поред осталог алата.

Регион

Након свађе чекићем изударао човјека по глави

8 ч

0
Паре

Регион

Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре

20 ч

0
Зоран Стевановић изабран за предсједника Парламента Словеније

Регион

Зоран Стевановић нови предсједник Парламента Словеније

22 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

50

Тукли и понижавали радника Хитне помоћи

17

45

Драма на Сави: Полиција спасила дијете и мушкарца након превртања чамца

17

44

Возачи, опрез: Седам клизишта и одрона успорава саобраћај

17

38

Васкршње примирје ступило на снагу

17

26

Далековод пао на воз, има повријеђених

