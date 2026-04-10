Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре

Седамдесетосмогодишњи мушкарац из Загорја постао је жртва интернет преваре након што је изгубио чак 125.000 евра улажући у лажне криптовалуте.
Како је саопштено из полиције, мушкарац је путем друштвених мрежа ступио у контакт с особом која се представљала као брокер и нудила улагање у криптовалуте уз наводно високу зараду.
Према упутама преваранта, у више наврата је уплаћивао новац, а убрзо му је приказана и лажна добит, што га је додатно увјерило да настави с улагањима.
Међутим, накнадним увидом у свој рачун схватио је да новац није зарађен, већ да су средства заправо пребацивана с његовог властитог рачуна.
Случај је пријављен полицији, а у току је криминалистичко истраживање с циљем идентификације починилаца и подношења кривичне пријаве.
Из Полицијске управе упозоравају грађане да буду опрезни и да не дијеле личне и банковне податке с непознатим особама, као и да не инсталирају апликације према сумњивим упутама.
Ова превара још једном показује колико су овакве онлајн шеме опасне, посебно за старије особе које су честа мета превараната.
