Logo
Large banner

Мушкарац остало без 125.000 евра због интернет преваре

Аутор:

АТВ
10.04.2026 21:17

Коментари:

0
Паре
Фото: Unsplash

Седамдесетосмогодишњи мушкарац из Загорја постао је жртва интернет преваре након што је изгубио чак 125.000 евра улажући у лажне криптовалуте.

Како је саопштено из полиције, мушкарац је путем друштвених мрежа ступио у контакт с особом која се представљала као брокер и нудила улагање у криптовалуте уз наводно високу зараду.

Према упутама преваранта, у више наврата је уплаћивао новац, а убрзо му је приказана и лажна добит, што га је додатно увјерило да настави с улагањима.

Међутим, накнадним увидом у свој рачун схватио је да новац није зарађен, већ да су средства заправо пребацивана с његовог властитог рачуна.

Случај је пријављен полицији, а у току је криминалистичко истраживање с циљем идентификације починилаца и подношења кривичне пријаве.

Из Полицијске управе упозоравају грађане да буду опрезни и да не дијеле личне и банковне податке с непознатим особама, као и да не инсталирају апликације према сумњивим упутама.

Ова превара још једном показује колико су овакве онлајн шеме опасне, посебно за старије особе које су честа мета превараната.

(Црна-Хроника)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Интернет превара

криптовалута

превара

евро

новац

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner