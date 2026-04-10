Срби осуђени за увреду: Упозоравали на величање Јуре Францетића

АТВ
10.04.2026 19:11

Фото: Pham Ngoc Anh/Pexels

Из хрватског "Пен центра" саопштили су да су згрожени пресудом загребачког суда којом су новинарка српског недјељника "Новости" Тамара Опачић и генерални секретар СНВ-а Саша Милошевић осуђени за увреду, јер су упозоравали на величање Јуре Францетића у Хрватском недјељнику.

Опачићева и Милошевић су неправоснажно осуђени за кривично дјело увреде Ивице Маријачића, главног уредника Хрватског недјељника из Задра, јер су у извјештају СНВ-а насловнице Хрватског недјељника назвали примјерима ширења етничке нетрпељивости и проусташког ревизионизма.

На тим насловницама усташки ратни злочинац Јуре Францетић назван је "легендарним", активности кровне српске организације описане су као "антихрватске", антифашистима и Србима је упућена отворена пријетња, а Марко Скејо је поручио да ће "За дом спремни вјечно остати у срцима Хрвата".

Из "Пен центра" изражавају дубоку забринутост због стандарда које, како се наводи, тренутна јавна атмосфера намеће новинарској професији.

- Због оправдане реакције на јавно величање ратног злочинца Јуре Францетића, новинарка Опачић и представник издавача Милошевић осуђени су јер "претјерују у доживљају" и тиме "распирују нетрпељивост" међу етничким групама у Хрватској - напомињу из "Пен центра"

Ово удружење упозорава на неразликовање слободе мишљења и говора од вербалних манифестација мржње, те добродошлих стручних интерпретација историје од произвољног историјског ревизионизма.

Опачићевој и Милошевићу је за увреду изречена новчана казна од по 1.350 евра.

(СРНА)

