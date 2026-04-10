Јаник Синер донио добре вијести за Ђоковића

10.04.2026 18:53

Новак Ђоковић
Фото: Tanjug/AP Photo/Asanka Brendon Ratnayake

Српски тенисер Новак Ђоковић је одлучио да не игра у Монте Карлу, па зато није могао да сједи скрштених руку, пошто су неки резултати могли да доведу до тога да пред турнир у Мадриду буде пети на АТП листи.

Ипак, Јаник Синер је утицао на то да Србин добије сјајне вијести.

Наиме, Феликс Оже Аљасим је тренутно пети тенисер свијета и могао је да престигне Ђоковића, али је за то било потребно да освоји Мастерс у Монте Карлу. И добро је кренуо.

Канађанин је прво савладао Марина Чилића, а потом му је у наредном колу при резултату 0:1 предао меч Каспер Руд.

Ипак, Јаник Синер је показао још једном доминацију и славио са убједљивих 2:0. Италијан је у оба сета одузимао по једном сервис ривалу и био изврстан при свом првом ударцу.

Феликс Оже Аљасим остаје пети на АТП листи и има 4.150 поена.

(Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

