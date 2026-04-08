Медведев разбио рекет као никад до сад, бацио га у канту па изгубио 6:0, 6:0

Руски тенисер Данил Медведев је изгубио нестварним резултатом 6:0, 6:0 у другом колу Мастерса у Монте Карлу, а меч против Матеа Беретинија је обиљежио велики изљев фрустрације једног од најбољих тенисера свијета.
Беретини је декласирао десетог играча свијета за само 49 минута, а Медведев је први пут у каријери изгубио меч на АТП Туру без освојеног гема.
Медведев је био нервозан током читавог меча, а његова фрустрација је кулминирала након што је изгубио осми гем заредом, при резултату 6:0 и 2:0 за Беретинија, 90. тенисера на АТП листи.
Рус је тада сломио рекет и то се својски потрудио јер га је ударао о земљу шест пута те га је на крају бацио у канту за смеће.
Medvedev is going completely crazy, this is only the first of many!— TenvyBets (@TenvyBets) April 8, 2026
Clayvedev is back!
Berrettini probably expected a harder match today😅😅 pic.twitter.com/2vXD3ONd6a
Овом побједом Беретини се пласирао у осмину финала турнира, и то без иједног изгубљеног гема.
Италијан је у првом колу играо против Роберта Батисте Агута, који му је предао меч због повреде при водству Беретинија од 4:0 у првом сету. Побједа против Медведева прва му је побједа против играча из свјетских топ 10 ове године.
