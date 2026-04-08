Logo
Large banner

Медведев разбио рекет као никад до сад, бацио га у канту па изгубио 6:0, 6:0

Аутор:

АТВ
08.04.2026 14:51

Коментари:

0
Данил Медведев прилази канти за смеће док у руци носи поломљен рекет на мечу Мастерса у Монте Карлу, 8. априла 2026. године.
Фото: Printscreen/X

Руски тенисер Данил Медведев је изгубио нестварним резултатом 6:0, 6:0 у другом колу Мастерса у Монте Карлу, а меч против Матеа Беретинија је обиљежио велики изљев фрустрације једног од најбољих тенисера свијета.

Беретини је декласирао десетог играча свијета за само 49 минута, а Медведев је први пут у каријери изгубио меч на АТП Туру без освојеног гема.

Медведев је био нервозан током читавог меча, а његова фрустрација је кулминирала након што је изгубио осми гем заредом, при резултату 6:0 и 2:0 за Беретинија, 90. тенисера на АТП листи.

Рус је тада сломио рекет и то се својски потрудио јер га је ударао о земљу шест пута те га је на крају бацио у канту за смеће.

Овом побједом Беретини се пласирао у осмину финала турнира, и то без иједног изгубљеног гема.

Италијан је у првом колу играо против Роберта Батисте Агута, који му је предао меч због повреде при водству Беретинија од 4:0 у првом сету. Побједа против Медведева прва му је побједа против играча из свјетских топ 10 ове године.

(Кликс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Данил Медведев

Мастерс Монте Карло

тенис

Матеа Беретини

пораз

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner