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Шта значи ако се појави зелена тачка на телефону: Није ту без разлога

Аутор:

АТВ
08.06.2026 09:35

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Телефон
Фото: Pexels/Photo by JÉSHOOTS

Зелена тачка на статусној траци на мобилним телефонима означава да су камера или микрофон активни, а на неким Андроид уређајима и да је укључен систем за одређивање локације (ГПС). Ова функција уведена је како би корисници у сваком тренутку могли да виде када се користе осјетљиве дозволе на телефону.

На Ајфон уређајима може се појавити зелена тачка када је укључена камера или камера и микрофон, док наранџаста тачка означава да је активан само микрофон. На Андроид уређајима зелена тачка може да значи да су камера, микрофон или локација у употреби.

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Како да сазнате која апликација користи камеру или микрофон

Када се тачка појави, могуће је провјерити која апликација је активна. На Ајфон уређајима то се види у статусној траци или у контролном центру, док на Андроид телефонима постоји и посебан мени за приватност гдје се приказују све активне дозволе. На тај начин корисник може брзо да открије која апликација користи камеру или микрофон.

Да ли је зелена тачка разлог за забринутост

У већини случајева, појава тачке је нормална и дешава се током позива, видео-позива, фотографисања или снимања. Међутим, ако се појави без јасног разлога, могуће је да нека апликација користи камеру или микрофон у позадини, што може бити сигнал за опрез.

Шта треба урадити ако се појави без разлога

У том случају препоручује се да се провјери која апликација је активна, да се сумњиве апликације затворе и да им се одузму дозволе за камеру и микрофон у подешавањима телефона. На Андроид уређајима може се урадити и скенирање на малвер помоћу безбједносних апликација, а у крајњем случају уређај се може вратити на фабричка подешавања.

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Ова функција уведена је након што је откривено да су поједине апликације, чак и оне једноставне попут апликација за батеријску лампу, злоупотребљавале приступ камери и микрофону, па су произвођачи телефона увели обавјештајне индикаторе ради веће безбједности корисника, преноси Блиц.

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Тагови :

Мобилни телефон

технологија

Андроид

Ајфон

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