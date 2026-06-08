Шта значи ако се појави зелена тачка на телефону: Није ту без разлога

Аутор:АТВ
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Зелена тачка на статусној траци на мобилним телефонима означава да су камера или микрофон активни, а на неким Андроид уређајима и да је укључен систем за одређивање локације (ГПС). Ова функција уведена је како би корисници у сваком тренутку могли да виде када се користе осјетљиве дозволе на телефону.
На Ајфон уређајима може се појавити зелена тачка када је укључена камера или камера и микрофон, док наранџаста тачка означава да је активан само микрофон. На Андроид уређајима зелена тачка може да значи да су камера, микрофон или локација у употреби.
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Када се тачка појави, могуће је провјерити која апликација је активна. На Ајфон уређајима то се види у статусној траци или у контролном центру, док на Андроид телефонима постоји и посебан мени за приватност гдје се приказују све активне дозволе. На тај начин корисник може брзо да открије која апликација користи камеру или микрофон.
У већини случајева, појава тачке је нормална и дешава се током позива, видео-позива, фотографисања или снимања. Међутим, ако се појави без јасног разлога, могуће је да нека апликација користи камеру или микрофон у позадини, што може бити сигнал за опрез.
У том случају препоручује се да се провјери која апликација је активна, да се сумњиве апликације затворе и да им се одузму дозволе за камеру и микрофон у подешавањима телефона. На Андроид уређајима може се урадити и скенирање на малвер помоћу безбједносних апликација, а у крајњем случају уређај се може вратити на фабричка подешавања.
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Ова функција уведена је након што је откривено да су поједине апликације, чак и оне једноставне попут апликација за батеријску лампу, злоупотребљавале приступ камери и микрофону, па су произвођачи телефона увели обавјештајне индикаторе ради веће безбједности корисника, преноси Блиц.
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