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Због једног строгог правила Јелисавети и Милошу је било забрањено вјенчање у цркви

Аутор:

АТВ
08.06.2026 09:15

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Јелисавета Орашанин и Милош Теодосић позирају загрљени.
Фото: jagodenamagli/Instagram

Глумица Јелисавета Орашанин и кошаркаш Милош Теодосић, развели су се након девет година брака.

Подсјетимо, они су се у јуну 2017. заклели једно другоме на вјечну љубав.

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У једном луксузном београдском ресторану, пред неколико стотина званица, Јелисавета и Милош су размијенили брачне завјете, а гала славље трајало је до касно у ноћ.

Ипак, пар се тада није вјенчао у цркви јер се према црквеним правилима током Петровског поста не одржавају вјенчања.

- Тео ми је рекао да због поста неће бити вјенчања у цркви, али пошто због обавеза нису могли да помјере датум свадбе, тај чин ће обавити кад им се укаже прилика. Данас ће их вјенчати само матичар, који ће доћи у ресторан. Планирано је да церемонија почне у 16 часова. За музику ће бити задужени Бане Мојићевић и Лексингтон бенд, а микрофона ће се латити и Александра Пријовић, која је позвана као гошћа - рекао је тада извор за Курир.

Међутим, у јавности до данас није познато да је до црквеног вјенчања икада и дошло. С обзиром на то да су посљедње двије године имали турбулентан период у браку, могуће да је да су одустали од ових планова.

Ипак, у јулу прије двије године, пар је крстио дјецу у тајности, а славље овим поводом наставили су у једној луксузној вили.

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За сина је кумство преузео Теов дугогодишњи пријатељ, Срђан, док је њихову ћерку крстила Тања Крстић, супруга прослављеног кошаркаша Ненада Крстића.

- Јелисавета и Тео планирали су да крсте дјецу још током короне, али је пандемија спријечила организацију славља. Овога пута, ријешили су да то заврше у кругу најближих и све сачувају од јавности. И док је њиховог сина Богдана крстио Теов најбољи друг Срђан, малену Петру крстила је супруга прослављеног кошаркаша Ненада Крстића, Татјана - рекао је тада извор за Ало.

Јелисавета Орашанин сада љуби 11 година млађег колегу

Глумица Јелисавета Орашанин наводно је већ је упловила у нову романсу и то са 11 година млађим колегом Павлом Менсуром.

Јелисавета и Павле су у почетку наводно жељели да своју блискост задрже далеко од очију јавности, али се сада, како се тврди, више не крију.

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Додатну пажњу јавности изазвала је и фотографија коју је Павле Менсур недавно објавио, а на којој се виде сјенке двије особе које се љубе.

- Јелисавета и Менсур се више не крију, сви из њихових кругова знају да су заједно. Прије неки дан су искористили лијепо вријеме и загрљени шетали у Земуну. Држали су се за руке, смијали и нису марили за то да ли ће их неко препознати или усликати - рекао је саговорник за Блиц.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Развод Јелисавета и Теодосић

Јелисавета Орашанин

Милош Теодосић

Развод брака

глумица

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