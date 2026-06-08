Ужас у Ираку: Запалио се аутобус, најмање 21 особа погинула

Аутор:АТВ
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Најмање 21 особа погинула је, а 19 је повријеђено када се путнички аутобус преврнуо и запалио у близини града Насирије на југу Ирака, саопштила је полиција.
Здравствени званичници су саопштили да је већина повријеђених у критичном стању јер су задобили тешке опекотине, пренео је Ројтерс.
У саопштењу полиције се наводи да се несрећа догодила након што је возач изгубио контролу над аутобусом на ауто-путу у близини Насирије, након чега се возило преврнуло и запалило.
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Ирачки премијер Али ал-Заиди наредио је истрагу о узроцима несреће, саопштила је његова канцеларија.
Саобраћајне несреће су честе у Ираку због брзе вожње, лоших путева и неадекватног спровођења саобраћајних прописа, наводи Ројтерс.
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