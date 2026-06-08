Разоран земљотрес погодио Филипине: Има мртвих, издато упозорење на цунами

Аутор:АТВ
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Снажан земљотрес јачине 7,8 јединица Рихтера погодио је подручје код јужног филипинског острва Минданао. Цивилна одбрана је саопштила да је најмање осам особа страдало, а оштећене су зграде у граду Генерал Сантос. Издато упозорење на опасност од цунамија.
Након земљотреса издата су упозорења на цунами на Филипинима, у сусједној Индонезији, као и упозорење америчког Система за упозоравање на цунами.
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Становништву у приобалним подручјима савјетовано је да се склони на узвишења.
Филипини и Индонезија сваке године биљеже стотине земљотреса и налазе се на геолошки сложеним дјеловима такозваног "Пацифичког ватреног прстена", сеизмички активног појаса који се простире од Јужне Америке до руског Далеког истока.
Њемачки истраживачки центар за геонауке саопштио је да је земљотрес јачине 7,8 степени погодио подручје на дубини од 10 километара. Та институција је раније процијенила магнитуду на 8,2 јединице. Геофизичке службе Филипина и Индонезије саопштиле су да је магнитуда износила 7,0, односно 7,7 јединица.
#Earthquake (#lindol) possibly felt 1 min 24 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) June 7, 2026
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⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/M4zqptsqxp
Очевици у индонежанском граду Манаду, као и становници и званичници на југу Филипина, навели су да се земљотрес снажно осјетио.
(РТС)
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