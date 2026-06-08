Израел узвратио Ирану након ракетног удара

Аутор:АТВ
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Израелске одбрамбене снаге саопштиле су рано јутрос, 8. јуна, да су напале војне циљеве у западном и централном региону Ирана.
Напад је услиједио након што је синоћ Иран напао Израел.
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Израелска војска саопштила је да је њено ратно ваздухопловство погодило циљеве у централном и западном Ирану.
Иран је испалио у недељу увече, 7. јуна око 10 балистичких ракета на сјевер Израела, а нема података о повријеђенима или штети, саопштила је израелска војска.
У саопштењу се наводи да су све ракете пресретнуте или су погодиле отворена подручја.
Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) је саопштио да је то био напад упозорења за Израел, због његовог напада на јужно предграђе Бејрута, и на милитантни покрет Хезболах у Либану, кога подржава Иран.
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Ово је први напад Ирана на Израел од ступања на снагу примирја од 8. априла.
Иран је јуче упозорио Израел да ће га напасти, у знак одмазде због израелског напада у Бејруту, у којем су мета биле двије зграде
У том нападу су, према наводима иранских медија, погинуле двије особе, а рањено је 20.
Звуци експлозија пријављени су у иранским градовима Техерану, Табризу и Исфахану, саопштила је Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ).
Израелска војска је наводно користила балистичке ракете лансиране из ваздуха у нападу, саопштила је ИРГЦ.
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Лансиране ракете - нападнут Израел
Један амерички званичник рекао је да америчка војска није учествовала у ноћним израелским нападима на Иран.
Аxиос је цитирао америчког званичника одбране који је рекао и да су "израелски напади били релативно ограничени".
Упозорење на долазећи ракетни напад чује се широм већег дијела централног Израела, укључујући Јерусалим, Тел Авив, Модиин и околна подручја.
Иран је затворио ваздушни простор око међународног аеродрома Имам Хомеини у Техерану, главног аеродрома у земљи, након израелских напада.
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Огранак израелског министарства одбране задужен за спровођење владине политике у Гази и на окупираној Западној обали (COGAT Т) саопштио је након иранских балистичких ракетних напада на Израел, да ће прелази са Појасом Газе остати затворени до даљњег.
У саопштењу се наводи да је низ неопходних безбједносних мјера спроведен након иранских напада, укључујући затварање прелаза ка Појасу Газе, међу којима су Керем Шалом и Рафа, пренео је Тајмс оф Израел.
Израелски премијер Бењамин Нетањаху разговарао је, након иранског напада, телефоном са америчким предсједником Доналдом Трампом, изјавио је амерички званичник.
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Званичник је за Аксиос рекао да је до телефонског позива дошло одмах након што је Трамп најавио да ће позвати Нетанјахуа, и да ће од њега затражити да Израел не одговори на иранске нападе балистичким ракетама, које су лансиране синоћ.
Након разговора са Трампом, Нетанјаху је сазвао састанак са високим безбједносним званичницима, преноси Тајмс оф Изреал.
Амбасада Сједињених Америчких Држава у Јерусалиму наредила је свим службеницима америчке владе и њиховим породицама у Израелу да буду спремни да се склоне у случају црвене узбуне, и саопштила да данас неће радити због опасности од ескалације након иранских ракетних напада на сјеверни Израел.
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- Као резултат тренутне безбједносне ситуације у Израелу, укључујући узбуне Команде за домаћи фронт за више региона, америчка амбасада је наложила свим службеницима америчке владе и члановима њихових породица да се склоне на својим мјестима и буду спремни да се преселе у заштићено склониште у случају црвене узбуне, до даљњег обавјештења - наводи се у саопштењу које преноси Тајмс оф Израел.
Како је саопштено, конзуларна одјељења америчке амбасаде у Јерусалиму и филијале амбасаде у Тел Авиву биће данас затворене.
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