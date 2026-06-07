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Огласила се полиција о новој пуцњави у БиХ: Више особа у болници

Аутор:

Стеван Лулић
07.06.2026 19:42

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Огласила се полиција о новој пуцњави у БиХ: Више особа у болници
Фото: АТВ БЛ

Три особе затражиле су љекарску помоћ након пуцњаве која се догодила код спомен-парка Враца у Сарајеву, потврђено је из тамошње полиције.

Како су навели из полиције, пуцњава им је пријављена у 18.15 сати.

"У КЦУС су на љекарској обради два мушкарца. У медицинску установу у Источном Сарајеву јавио се за љекарску помоћ један мушкарац, а који се доводи у везу с истим догађајем", саопштила је полиција.

Полицијски службеници су на терену, обавијештен је тужилац КТКС.

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Тагови :

Пуцњава

Сарајево

рањавање

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