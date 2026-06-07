Огласила се полиција о новој пуцњави у БиХ: Више особа у болници

Аутор:Стеван Лулић
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Три особе затражиле су љекарску помоћ након пуцњаве која се догодила код спомен-парка Враца у Сарајеву, потврђено је из тамошње полиције.
Како су навели из полиције, пуцњава им је пријављена у 18.15 сати.
"У КЦУС су на љекарској обради два мушкарца. У медицинску установу у Источном Сарајеву јавио се за љекарску помоћ један мушкарац, а који се доводи у везу с истим догађајем", саопштила је полиција.
Полицијски службеници су на терену, обавијештен је тужилац КТКС.
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