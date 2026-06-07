Logo
Large banner

Вучинић преименовао СДС па заратио с Бодирогом

Аутор:

АТВ
07.06.2026 19:38

Коментари:

2
Ђорђе Вучинић
Фото: ATV

Посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Ђорђе Вучинић на Фејсбуку је, такорећи, преименовао СДС чиме је привукао велику пажњу.

Чак му се у коментару јавио Огњен Бодирога, посланик СДС-а, који је с њим вербално заратио.

"СДС = Странка Драшка Станивуковића", објава је Вучинића, која је била окидач Бодироги да га испрозива.

"Друже, колико имате формираних општинских одбора у Републици Српској, колико имате мјесних одбора ако знаш шта је то? Понашаш се као да си сву памет свијета покупио и бавиш се СДС-ом умјесто да се бавиш својим резултатом на локалним и на општим изборима и својом странком која је на локалним изборима имала 11 000 гласова!", поручио је Бодирога Вучинићу.

Међутим, посланик Листе за правду и ред му није остао дужан.

Обрачун Вучинића и Бодироге
Обрачун Вучинића и Бодироге

"Кад рачунаш посљедње локалне, онда поштено кажи да нисмо ни изашли у 2/3 локалних заједница кад већ спомињеш 11.000 гласова. На тим истим у Требињу смо се у најмању руку домаћински понашали према СДС-у, а нећу говорити о односу у броју гласова откако се бавим политиком (од 2020. до данас у три изборна циклуса) у Требињу између двије странке, нити ми је циљ било какво поређење те врсте", написао је Вучинић.

Оваква објава Вучинића долази након што је Предсједништво СДС-а данас предложило да се ПСС Драшка Станивуковића прикључи СДС-у и да управо Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.

Међутим, Главни одбор странке је тај приједлог одбацио и потврдио Бранка Бланушу за кандидата.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ђорђе Вучинић

Огњен Бодирога

СДС

Драшко Станивуковић

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Бранко Блануша

Република Српска

Главни одбор одлучио: Блануша остаје кандидат

3 ч

7
Главни одбор СДС-а

Република Српска

АТВ сазнаје: ГО одлучује о двије тачке, судбина СДС-а на климавим ногама

3 ч

4
Сједница Предсједништва СДС-а

Република Српска

Миличевић: Станивуковић жели да купи СДС

3 ч

4
СДС пред одлуком о гашењу

Република Српска

СДС пред одлуком о гашењу

4 ч

8

  • Најновије

20

38

Одржан први сабор Змијањаца

20

29

Униформе пред вратима бањалучких школа

20

22

''ПСС-у смета да Пискавица добије вртић''

19

54

Зверев након велике муке дошао до историјског трофеја

19

51

Обиљежавање 34. годишњице Лаке пјешадијске бригаде Војске Републике Српске у Српцу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner