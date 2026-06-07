Вучинић преименовао СДС па заратио с Бодирогом

Аутор:АТВ
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Посланик Листе за правду и ред у Народној скупштини Републике Српске Ђорђе Вучинић на Фејсбуку је, такорећи, преименовао СДС чиме је привукао велику пажњу.
Чак му се у коментару јавио Огњен Бодирога, посланик СДС-а, који је с њим вербално заратио.
"СДС = Странка Драшка Станивуковића", објава је Вучинића, која је била окидач Бодироги да га испрозива.
"Друже, колико имате формираних општинских одбора у Републици Српској, колико имате мјесних одбора ако знаш шта је то? Понашаш се као да си сву памет свијета покупио и бавиш се СДС-ом умјесто да се бавиш својим резултатом на локалним и на општим изборима и својом странком која је на локалним изборима имала 11 000 гласова!", поручио је Бодирога Вучинићу.
Међутим, посланик Листе за правду и ред му није остао дужан.
"Кад рачунаш посљедње локалне, онда поштено кажи да нисмо ни изашли у 2/3 локалних заједница кад већ спомињеш 11.000 гласова. На тим истим у Требињу смо се у најмању руку домаћински понашали према СДС-у, а нећу говорити о односу у броју гласова откако се бавим политиком (од 2020. до данас у три изборна циклуса) у Требињу између двије странке, нити ми је циљ било какво поређење те врсте", написао је Вучинић.
Оваква објава Вучинића долази након што је Предсједништво СДС-а данас предложило да се ПСС Драшка Станивуковића прикључи СДС-у и да управо Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.
Међутим, Главни одбор странке је тај приједлог одбацио и потврдио Бранка Бланушу за кандидата.
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