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Главни одбор одлучио: Блануша остаје кандидат

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:41

Коментари:

7
Бранко Блануша
Фото: Фејсбук

Бранко Блануша остаје кандидат Српске демократске странке (СДС) за предсједника Републике Српске.

Одлучио је ово данас Главни одбор странке на сједници у Источној Илиџи.

Подсјећамо, Главни одбор СДС-а требало је да одлучује о двије тачке - прва тачка је била управо кандидатура Блануше, док је друга тачка требало да буде приједлог да се ПСС Драшка Станивуковића прикључи СДС-у и да управо Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.

Међутим, пошто је прва тачка усвојена, чланови Главног одбора о другој тачки неће ни гласати.

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Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

СДС

Коментари (7)
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