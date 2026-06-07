Главни одбор одлучио: Блануша остаје кандидат

Аутор:АТВ
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Бранко Блануша остаје кандидат Српске демократске странке (СДС) за предсједника Републике Српске.
Одлучио је ово данас Главни одбор странке на сједници у Источној Илиџи.
Подсјећамо, Главни одбор СДС-а требало је да одлучује о двије тачке - прва тачка је била управо кандидатура Блануше, док је друга тачка требало да буде приједлог да се ПСС Драшка Станивуковића прикључи СДС-у и да управо Станивуковић буде кандидат за предсједника Српске.
Међутим, пошто је прва тачка усвојена, чланови Главног одбора о другој тачки неће ни гласати.
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