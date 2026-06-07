СДС пред одлуком о гашењу

Аутор:АТВ
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Главни одбор СДС-а тренутно одлучује да ли ће ова странка наставити да постоји или ће се уклопити у Покрет Драшка Станивуковића.
О већ потврђеној кандидатури Бранка Балнуше за предсједнка Републике Српске, требало би да опет одлучи Главни одбор.
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Према незваничним информацијама АТВ-а, у самом Главном одбору су велике свађе између двије струје.
Са једне стране су Дарко Бабаљ, Ђорђе Миличевић, Маринко Божовић, који су најгласнији заговорници тога да се ова странка "утопи" у Драшков Покрет. Њихова идеја је да СДС и ПСС имају одвојене листе за предстојеће Опште изборе, а подржали би Станивуковића као кандидата за предсјеника Српске.
Друга струја коју чине Љубиша Петровић, Милан Миличевић, Желимир Нешковић се оштро противе "покоравању" СДС-а Станивуковићу који би и овај изборни циклус остао без права да бира кандидата за најважније инокосне функције у Српској.
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Најрадикланији у овом ставу је био бијељински градоначелник који није бирао ријеч о овој теми.
"Свако ко се осјећа као глинени голуб, ко нема храбрости, ко нема петљу, ко се понижава и клања горима од себе, ко хоће да урушава државотворну странку, ко је спреман да изневјери народ и буде кукавичје јаје треба да се одмах повуче и да се не брука даље!
Увијек има оних који смију, знају и могу и којима није потребан новац да би побиједили!", каже Петровић.
АТВ сазнаје да би Блануша уколико СДС подржи Станивуковићеву кандидатуру поднио оставку. Овим би СДС препустио титулу најјаче опозиционе странке недавно формираном Покрету.
Уколико Глави одбор на тајном гласању подржи повлачење кандидатуре Бранка Блануше за предсједника Републике Српске, њима би преостала поново кандидатура за члана Предсједништва БиХ.
Треба напоменути да званична верзија странке СДС Воља народа нема пријављену кандидатуру за члана Предсједништа БиХ, а СДС који је недавно имао проблема са овјером кандидатуре за изборе, остао једини канал за странке за поменуту кандидатуру.
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