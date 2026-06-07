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Минић и Гашановић свечано отворили "Јагњијаду" на Вучијој Луци

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:25

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и начелник Општине Источни Стари Град Бојо Гашановић свечано су отворили 14. гастро-туристичку манифестацију "Јагњијада" на Вучијој Луци.
Фото: Срна

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и начелник Општине Источни Стари Град Бојо Гашановић данас су свечано отворили 14. гастро-туристичку манифестацију "Јагњијада" на Вучијој Луци на којој учествује око 70 екипа из Републике Српске, БиХ и земаља региона.

Присутни су и министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир, као и градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић.

Гастро-туристичка манифестација "Јагњијада" се од 2011. године одржава на Вучјој Луци.

Из године у годину има све више посјетилаца који долазе не само из БиХ него и из земаља региона како би учествовали на такмичењу у традиционалном печењу јагњади на ражњу, дегустацији, богатој гастрономској понуди и културно-забавном програму.

"Јагњијада" је одлуком Владе Републике Српске проглашена манифестацијом од републичког значаја за развој туризма, чиме је потврђен њен допринос промоцији туристичких потенцијала Републике Српске и развоја локалне заједнице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Јагњијада

Вучија Лука

Источно Сарајево

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