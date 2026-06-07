Боја косе која ''брише'' године са лица: Лако се одржава и свима пристаје

Аутор:АТВ
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Бјути свијет овог љета потпуно је освојила једна суптилна, али веома ефектна нијанса косе. Док су многи очекивали повратак хладних плавих тонова и пепељастих нијанси, трендови су отишли у потпуно другачијем правцу. Све више жена бира медено плаву боју косе, познату и као honey blonde, јер изгледа природно, његовано и веома софистицирано.
Ријеч је о боји која балансира између златно-медене плаве и свијетло кестењасте нијансе, па коси даје топлину и дубину без превише агресивног контраста.
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Ова нијанса посебно је популарна јер изгледа као да је коса природно посвијетлела на сунцу, остављајући утисак скупог и луксузног изгледа без претјераног труда.
Једна од највећих предности ове нијансе јесте то што се лако прилагођава различитим тоновима коже и бојама очију.
Златни и бакарни подтонови освјетљавају лице, омекшавају црте и дају свјежији изглед тену, због чега коса дјелује мекше и природније него са хладним плавим нијансама.
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За разлику од пепељастих тонова који понекад могу дјеловати строго, медено плава уноси топлину и њежност у цјелокупан изглед.
Поред тога што изгледа ефектно, медено плава је и веома захвална за одржавање.
Не захтијева често тонирање, а израстак се много природније стапа са остатком косе, па је одличан избор за жене које желе промјену без сталних одлазака код фризера.
(Лепа и срећна)
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