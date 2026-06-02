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Због ових грешака у шминкању можете изгледати старије

Аутор:

АТВ
02.06.2026 22:45

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Дјевојка на столици за шминкање док је друга дјевојка шминка
Фото: RedWolf/Pexels

Шминка би требала истаћи природне црте лица и дати свјежину изгледу, али одређени погрешни кораци могу довести до супротног ефекта и визуелно додати године.

Бјути портали често упозоравају да неправилно кориштење коректора, руменила и контура може учинити да лице изгледа старије него што заиста јесте.

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Једна од најчешћих грешака је претјерано наношење коректора испод очију. Умјесто свјежег и одморног изгледа, вишак производа се увлачи у фине линије и боре, наглашава сухоћу и може дати уморан и тежи изглед лицу. Ситуација се додатно погоршава када се користе густе или превише тамне формуле које се не утапају добро у кожу.

Честа грешка је и погрешно наношење руменила. Ако се стави прениско или у нијанси која не одговара тену, лице може изгубити природну свјежину и дјеловати беживотно. Умјесто здравог сјаја, неправилно постављено руменило може нагласити умор и тамне подочњаке, док прејаке боје могу изгледати неприродно.

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Трећа уобичајена грешка односи се на контурисање. Прејаке или лоше изблендане контуре могу створити оштре линије које визуелно додају године и дају лицу умјетан изглед. Умјесто природно дефинисаних црта, лице може дјеловати укочено и претјерано наглашено, посебно ако се контура не усклади с остатком шминке, преноси Аваз.

Маке-уп стручњаци савјетују умјереност, правилно блендање и избор нијанси које одговарају тену и облику лица како би се постигао свјеж, природан и млађи изглед.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

шминкање

савјети за шминкање

љепота

Кожа

подочњаци

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