Ријешите се подочњака и изгледајте свјеже за само неколико минута

29.05.2026 14:43

Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.
Фото: Dinç Tapa/Pexels

Подочњаци су често први траг непроспаване ноћи који желимо да сакријемо, али срећом постоје брза бјути рјешења која у само неколико минута могу освјежити изглед и вратити одморнији израз лицу - без компликованих рутина и дугог чекања.

Када је потребно тренутно "буђење" подручја око очију, мали СОС трикови могу направити видљиву разлику у кратком времену, а јастучићи против подочњака спадају међу најпопуларније опције за брзо освјежен и одморнији изглед.

Мејкап артисти јастучиће против подочњака често користе у бекстејџу модних ревија како би припремили кожу модела, јер истовремено дјелују на подочњаке, али и на боре и ситне линије, ублажавајући их за свега неколико минута.

Резултат је свјежији, одморнији поглед, захваљујући формулама које су често богате хидратантним и деконгестивним активним састојцима.

Другим ријечима, у питању је идеалан СОС третман када год је подручју око очију потребан тренутни боост.

Које састојке треба тражити

За најбољи ефекат треба бирати формуле са снажно хидратантним састојцима, међу којима хијалуронска киселина, очекивано, заузима посебно мјесто.

Ту су и полиглутаминска киселина, ниацинамид и алое вера. Ипак, најефикаснији састојак против подочњака остаје кофеин, прије свега због свог ефекта "разбуђивања" - дјелује на микроциркулацију крви и лимфу, због чега помаже у смањењу отока изазваних задржавањем воде.

Да ли су заиста ефикасни

Да, али нуде привремено рјешење. Ријеч је о малом "појачању", односно СОС третману за тренутни резултат.

Њихов ефекат није чудесан нити трајан: фластери против подочњака најбоље дјелују као допуна креми за подручје око очију која се користи свакодневно.

Колико често их треба користити

У зависности од формуле, могу се наносити два до три пута седмично. Хидратантне формуле могу се користити и свакодневно.

Разлика између креме и јастучића

Разлика између креме за подручје око очију и јастучића против подочњака је у начину дјеловања, преноси задовољна.рс.

Фластери нуде привремено, концентрисано решење, док креме за подручје око очију дјелују дугорочно и имају формуле погодније за свакодневну употребу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

