Грешке које уништавају климу у аутомобилу

Аутор:АТВ
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Високе температуре у љетним данима чине први минут након уласка у кабину готово неподношљивом, а у неким аутомобилима вадух остаје густ све док не отворите прозоре.
Разлог томе је неодржавање система за климатизацију у хладнијим мјесецима. Наиме, ако желите да клима функционише љети, повремено је укључите и током остатка године.
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Некориштење климе доводи до множења бактерија на испаривачу и вентилатору система климе. Посљедица је неугодан мирис, а влага у унутрашњости ствара лош ваздух. Ово је пет најучесталијих грешака, а свака од њих резултат је занемареног одржавања сустава климатизације.
Филтер ваздуха кабине потребно је редовно мијењати, јер у супротном долази до насељавања бактерија што узрокује лош мирис, а може се накупити и влага.
Промјена филтера неопходна је за особе с алергијским тегобама јер спречава улазак полена у кабину, а потребно је мијењати га једном годишње. Замјену, без роблема, можете да објавите и сами.
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Такође, филтер с активним угљем спречава улазак штетних оксида азота, а кошта мало више од обичног филтера. Мијењајте га на вријеме.
Тежак ваздух у кабини значи једну ствар – влагу у климатизацијском систему. У унутрашњости се накупља много влаге, посебно у хладнијем дијелу године, а проблем је још више наглашен лошим одржавањем аутомобила.
Знакови су замагљена стакла, а рјешење су посебни ауто одвлаживачи ваздуха. Клима уређај такође извлачи влагу из аутомобила.
Након што осјетите неугодан мирис након укључивања клима уређаја, вријеме је за дезинфекцију система.
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Као што смо навели, неугодан мирис показатељ је да се много бактерија настанило у вентилатору или директно на испаривачу. Процес дезинфекције можете лако да одрадите сами, користећи посебне спрејеве.
Након што упалите клима уређај, потребно је активирати спреј и напустити возило, а постоје и посебне пјене које се стављају директно на испаривач.
Вентилатор не би смио бити трајно затворен, јер у том случају свјежи ваздух неће моћи да допре до унутрашњости.
Довод свјежег ваздуха од пресудне је важности за здрав систем климатизације, те би због тога вентилатор увек требало да буде укључен, барем на најнижој јачини. Уз то, клима уређај треба редовно користити, а “сезонско” коришћење климе може оштетити и сам клима уређај.
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Климатизацијски систем временом губи расхладно средство до 15 посто, што напослетку доводи до губитка расхладне снаге и на крају уопште не хлади. У просеку, систем климатизације би требало да провјери стручњак барем на сваке три године, како би видео да ли систем негдје пропушта и напунио га расхладном течношћу.
Губитак расхладне течности неће само да троши цјелокупни систем, већ ће да има негативан утицај на околину, преноси Телеграф.
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