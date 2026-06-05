Десет навика које полако уништавају ваш аутомобил, а већина возача их користи свакодневно

Аутор:АТВ
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Кочење лијевом ногом, брза вожња преко лежећих полицајаца и друге грешке.
Које то навике могу скратити радни век кључних компоненти возила, а Кар Баз је прикупио десет уобичајених возачких навика које значајно скраћују вијек трајања ваших љубимаца на четири точка… и озбиљно утичу на кућне финансије.
Мит је да се мотор мора загрејати у празном ходу. Мотор се спорије загријева када није под оптерећењем, стога га није добра идеја оставити да ради у празном ходу.
У аутомобилу с аутоматским мјењачем није добра идеја кочити лијевом ногом. Ако кочите лијевом ногом док убрзавате десном, то оптерећује мјењач и повећава хабање.
Важно је не претјеривати са квачилом у аутомобилу с ручним мјењачем. Неправилна употреба скратиће вијек трајања квачила. Зато би квачило требало користити само приликом промјене степена преноса и покретања аутомобила.
Ако кочнице користите за одржавање брзине, правите грешку. Када се неправилно користе, кочнице се прегријавају и брже троше.
Умјесто кочења, можете пребацити у нижи степен преноса или боље планирати вожњу правовременим пуштањем папучице гаса, пише Ревија ХАК.
Брза вожња преко "лежећих полицајаца" може оштетити точкове и систем ослањања.
Мотор аутомобила пројектован је да поднесе максималну брзину, а већина произвођача оставља и одређену сигурносну резерву. Међутим, ако возите максималном брзином док мотор није достигао радну температуру, ризикујете његово оштећење.
Зато је важно да возите великом брзином тек када је мотор потпуно загријан.
Никада не точите више горива него што је потребно. Ако препуните резервоар, гориво може да се прелије и оштети друге дијелове аутомобила.
Гуме се деформишу, ситне животиње, као што су глодари, могу да се увуку у неке дијелове аутомобила, а дискови кочница да зарђају.
Аутомобил је направљен да се вози, па би требало да га покренете барем једном недјељно.
Никада није добра идеја преоптеретити аутомобил. Вјешање, гуме и амортизери биће под већим оптерећењем.
Аутомобил је пројектован за одређену максималну носивост, а њено значајно прекорачење убрзава хабање.
Многи возачи имају навику да током разговора гледају у сувозача или провјеравају поруке на телефону. Немојте то радити, пре свега због безбједности, али и због "здравља" вашег возила.
Тако можете предвидјети рупе на путу, лежеће полицајце и друге препреке, па преко њих прећи великом брзином и изазвати непотребна оштећења.
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