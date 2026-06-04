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Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

Аутор:

АТВ
04.06.2026 21:39

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ТТ таблице
Фото: Screenshot

У Босни и Херцеговини постоји више врста регистарских таблица, а свака од њих има своју сврху и правила кориштења.

Осим стандардних таблица које се додјељују возилима у редовном саобраћају, постоје и посебне регистарске таблице – међу њима и такозване ТТ таблице, познате и као тестне или пробне таблице.

Формат регистарских таблица у БиХ

Стандардне регистарске таблице у БиХ састоје се од комбинације слова и бројева. Примјер стандардне таблице: Ј03-А-123.

МТ таблице

Ауто-мото

Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ

Осим редовних таблица, користе се и посебне таблице које имају различиту боју и ознаку, а користе се за специфичне намјене.

То укључује дипломатске таблице (плава боја), војна возила, привремене таблице, али и ТТ таблице.

Шта су ТТ таблице?

ТТ таблице су привремене регистарске таблице које се користе за тестирање, премјештање или пробну вожњу возила која још нису трајно регистрована.

Ознака “ТТ” долази од ријечи “Тестне Таблице”.

Изглед ТТ таблица:

  • Ознака: ТТ (обично на почетку или средини таблице)
  • Боја: Бијела подлога с црвеним словима и бројевима
  • Трајање: Ограничено – најчешће до 30 дана

На ТТ таблицама обично се налази ознака регије и број, уз јасно видљиву ознаку “ТТ”.

Боја и облик чине их лако препознатљивима и разликују их од стандардних плочица.

Када се користе ТТ таблице?

ТТ таблице се користе у сљедећим ситуацијама:

  • За пробну вожњу возила које још није регистровано
  • За премјештање возила с једног мјеста на друго (нпр. од царинске испоставе до техничког прегледа)
  • За испитивање техничке исправности нових или увезених возила
  • За потребе аутосалона, механичара или царинских отпремника

Најчешћи корисници ТТ таблица су ауто салони, увозници аутомобила, аутосервиси те физичке особе које су тек увезле возило и требају га премјестити или обавити технички преглед.

Колико вриједе ТТ таблице?

ТТ таблице се издају на ограничено вријеме – најчешће до 30 дана.

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У неким случајевима могуће је продужење, али то зависи од прописа у конкретном ентитету (ФБиХ, Република Српска или Брчко дистрикт).

Технички преглед за ТТ таблице

Како би се издале ТТ таблице, возило мора проћи основну техничку провјеру која укључује идентификацију возила, провјеру основних техничких карактеристика и исправности за сигурну вожњу на краће релације.

Не ради се о пуном техничком прегледу као код регистрације, али се возило мора довести у стање које омогућује сигурно кретање путем.

Осигурање за ТТ таблице

За кориштење ТТ таблица, возило мора имати одговарајуће привремено осигурање.

Осигурање се може уговорити за период важења ТТ таблица (најчешће 15 или 30 дана), а издаје га било која овлаштена осигуравајућа кућа.

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Без овог осигурања, возило се не смије користити ни са ТТ таблицама.

Закључак

ТТ таблице у БиХ представљају важан алат за привремено кретање возила која још нису регистрована.

Најчешће их користе аутосалони, сервиси и грађани који увозе возила из иностранства.

Њихово важење је ограничено, а за њихову употребу потребан је основни технички преглед и привремено осигурање.

Познавање сврхе и услова кориштења ТТ таблица може значајно олакшати поступак увоза, тестирања или премјештања возила у Босни и Херцеговини.

(Увоз.инфо)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Регистарске таблице

МТ таблице

Пробне таблице

ТТ Таблице

регистрација возила

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