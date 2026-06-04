Шта значе ТТ таблице које многи мијешају са МТ

Аутор:АТВ
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У Босни и Херцеговини постоји више врста регистарских таблица, а свака од њих има своју сврху и правила кориштења.
Осим стандардних таблица које се додјељују возилима у редовном саобраћају, постоје и посебне регистарске таблице – међу њима и такозване ТТ таблице, познате и као тестне или пробне таблице.
Стандардне регистарске таблице у БиХ састоје се од комбинације слова и бројева. Примјер стандардне таблице: Ј03-А-123.
Ауто-мото
Шта заправо означавају МТ регистарске таблице у БиХ
Осим редовних таблица, користе се и посебне таблице које имају различиту боју и ознаку, а користе се за специфичне намјене.
То укључује дипломатске таблице (плава боја), војна возила, привремене таблице, али и ТТ таблице.
ТТ таблице су привремене регистарске таблице које се користе за тестирање, премјештање или пробну вожњу возила која још нису трајно регистрована.
Ознака “ТТ” долази од ријечи “Тестне Таблице”.
На ТТ таблицама обично се налази ознака регије и број, уз јасно видљиву ознаку “ТТ”.
Боја и облик чине их лако препознатљивима и разликују их од стандардних плочица.
ТТ таблице се користе у сљедећим ситуацијама:
Најчешћи корисници ТТ таблица су ауто салони, увозници аутомобила, аутосервиси те физичке особе које су тек увезле возило и требају га премјестити или обавити технички преглед.
ТТ таблице се издају на ограничено вријеме – најчешће до 30 дана.
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У неким случајевима могуће је продужење, али то зависи од прописа у конкретном ентитету (ФБиХ, Република Српска или Брчко дистрикт).
Како би се издале ТТ таблице, возило мора проћи основну техничку провјеру која укључује идентификацију возила, провјеру основних техничких карактеристика и исправности за сигурну вожњу на краће релације.
Не ради се о пуном техничком прегледу као код регистрације, али се возило мора довести у стање које омогућује сигурно кретање путем.
За кориштење ТТ таблица, возило мора имати одговарајуће привремено осигурање.
Осигурање се може уговорити за период важења ТТ таблица (најчешће 15 или 30 дана), а издаје га било која овлаштена осигуравајућа кућа.
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Без овог осигурања, возило се не смије користити ни са ТТ таблицама.
ТТ таблице у БиХ представљају важан алат за привремено кретање возила која још нису регистрована.
Најчешће их користе аутосалони, сервиси и грађани који увозе возила из иностранства.
Њихово важење је ограничено, а за њихову употребу потребан је основни технички преглед и привремено осигурање.
Познавање сврхе и услова кориштења ТТ таблица може значајно олакшати поступак увоза, тестирања или премјештања возила у Босни и Херцеговини.
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