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Како увијач за трепавице може измијенити изглед очију?

Аутор:

АТВ
03.06.2026 17:37

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Крупни план жене која прима третман трепавица у спа центру, показујући прецизност и wегу.
Фото: Dinç Tapa/Pexels

Увијач за трепавице је дизајниран за савијање природних трепавица према горе, а најчешће је направљен од метала и силиконског јастучића који њежно притишће трепавице како би добиле подигнут облик. Резултат су дуже и боље дефинисане трепавице, а и очи визуелно постају веће и отвореније.

Не чуди зато чињеница да многи тврде да је увијач за трепавице важнији чак и од маскаре.

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Десет знакова који показују да сте у правој вези

Ефекат увијача за трепавице је тренутан, а кориштење траје мање од минуте. Он, наиме, отвара поглед па, чак и када сте уморни, увијене трепавице дају лицу свјежији и одморнији изглед. Даље, маскара на равним трепавицама често не долази до изражаја. С друге стране, када се трепавице прво увију, свака маскара изгледа боље и даје драматичнији резултат. Ипак, за разлику од вјештачких трепавица, резултат је увијек природан. Увијач пружа суптилан, али видљив ефекат, па га многи користе и без маскаре.

Како правилно користити увијач за трепавице?

Правилна употреба кључна је за најбољи резултат и заштиту трепавица. За почетак, трепавице морају бити потпуно чисте и суве. Увијач је затим потребно поставити што ближе коријену трепавица, али притом пазити да се не захвати кожа капка.

Лагани притисак и држање 5 до 10 секунди биће довољно, а за природнији ефекат може се лагано помјерити увијач према средини трепавица и поново притиснути неколико секунди. Тек након увијања наноси се маскара, пише Супер жена.

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Најчешће грешке које треба избјећи

Најчешћа и највећа грешка је управо кориштење увијача након маскаре. Маскара учвршћује трепавице, па оне постају тврђе и склоније пуцању приликом увијања. Такође, није потребан прејак притисак нити предуго држање. Увијач не треба користити агресивно, јер такво притискање може оштетити или почупати трепавице. Такође, треба напоменути да се на увијачу скупљају остаци маскаре и бактерије и зато је потребно редовно га чистити. За крај, ако је силиконски јастучић истрошен, вријеме је за замјену.

Ефекат увијача за трепавице често изгледа као мини "лифтинг" за очи. Трепавице постају подигнуте, поглед отворенији, а очи изражајније. Код особа с равним или природно спуштеним трепавицама разлика може бити посебно драматична, а уз добру маскару ефекат може трајати цијели дан.

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Увијач за трепавице у свега неколико секунди може трансформисати поглед, без пуно труда и скупих производа, због чега је један од оних бјути алата које се исплати имати у козметичкој торбици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

мода

шминкање

савјети за шминкање

трепавице

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