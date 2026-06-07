Миличевић: Станивуковић жели да купи СДС

Аутор:АТВ
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Градоначелник Теслића Милан Миличевић поручио је, на данашњој сједници Главног одбора СДС-а, да је Покрет Сигурна Српска скуп свега и свачега, те чланове ове странке у Теслићу назвао мишевима и посебно нагласио да ни у ком сценарију не може да замисли да би Драшко Станивуковић могао да буде предсједник СДС-а.
Миличевић је истакао да је споразум који је понудио ПСС одбијен на органима странке, а да на приједлог СДС-а Станивуковићев покрет никада није дао одговор.
"Ја то не видим, не осјећам и не желим", јасно је поручио Миличевић.
Током свог говора Миличевић је рекао да је у протеклом периоду Драшко Станивуковић са својим Покретом куповао чланове СДС-а, што знају сви мјесни одбори, а да је наредни корак очигледно куповина читавог СДС-а.
"Они сада иду у један други пројекат - то је куповина Српске Демократске Странке", рекао је Миличевић.
На друштвеним мрежама објављен је и говор Миличевића током сједнице.
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