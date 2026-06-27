Logo

Боксери Славије одбранили шампионску титулу у Републици Српској

Аутор:

Андреј Кнежевић
27.06.2026 21:54

Коментари:

0
Славија Бокс
Фото: Ustupljena fotografija

Боксери Славије изнова су доказали да им на нашим просторима нема премца.

Бањалучки клуб одбранио је титулу екипног шампиона Републике Српске, а до новог трофеја за клупску ризницу Славијини боксери стигли су у Добоју на посљедњем турнира шампионата Републике Српске.

Након шест турнира боксери Славије освојили су укупно 79 бодова што им је, на крају првенствене трке, било довољно за нову титулу.

„Било је неизвјесно до самог краја, али смо успјели да покажемо да смо и даље неприкосновени у Републици Српској. Исплатио нам се напоран рад на тренингу, а сви боксери су дали пун допринос. Шампионска титула је још један доказ да је Славија на правом путу и свима нам је ово велики мотив за даље.“ рекао је Давид Вучетић који је као капитен предводио Славију до нове шампионске титуле.

Сара Ћирковић, Новак Попић и Мирко Ждрало

Остали спортови

Наша банка наставља сарадњу са шампионком Саром Ћирковић након побједе на Балкан Боксинг 8

У Славији су поносни на све што су урадили током првенства Републике Српске. Боксери су на дјелу показали да се у клубу квалитетно ради и да плејада такмичара која је стасала у клупској сали има блиставу будућност. Далибор Петковић, предсједник БК Славије, хвали све оне који су дали допринос још једном успјеху.

„Поносни смо што је у нашем клубу стасала још једна шампионска генерација. У клубу се свакодневно, напорно, ради и тај рад поново је дошао на наплату тамо гдје је нам је најпотребније – у рингу. Морам да кажем и да је била добра конкуренција и да нисмо имали лак посао, али то нашем успјеху даје још већу тежину. Желим да се захвалим свима који нам дају подршку и који се својски труде да Славија сија шампионским сјајем.“ рекао је Петковић

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

бокс

БК Славија

Коментари (0)

Прочитајте више

Тужна порука Саре Ћирковић након побједе

Остали спортови

Тужна порука Саре Ћирковић након побједе

1 седм

0
Томислав Вукомановић

Остали спортови

Појас остаје у Бањалуци: Томислав Вукомановић одбранио титулу

1 седм

0
Потукли се фудбалер и боксер из БиХ

Остали спортови

Потукли се фудбалер и боксер из БиХ

2 седм

0
Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

Култура

Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

1 мј

0

Више из рубрике

Разорни земљотрес у Венецуели током бејзболске утакмице

Остали спортови

Погледајте реакцију коментатора током разорног потреса: Тресе се

2 д

0
Ангелина Топић покорила Хрватску

Остали спортови

Ангелина Топић покорила Хрватску

3 д

0
Ружа

Остали спортови

Преминуо чувени спортиста

4 д

0
Познату спортисткињу прегазио ауто

Остали спортови

Познату спортисткињу прегазио ауто

5 д

0

  • Најновије

21

54

Боксери Славије одбранили шампионску титулу у Републици Српској

21

52

Миличине ријечи отопиће и најхладнија срца: “Боли ме празна породична кућа, више нема ко да ме дочека”

21

52

Нема воде, али има идеја: Бањалучани су приморани да на овај начин одржавају хигијену

21

36

Златно доба почиње за три хороскопска знака

21

33

Нетанјаху: Вјерујем да ће режим у Ирану пасти

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима