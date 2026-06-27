Боксери Славије одбранили шампионску титулу у Републици Српској

Аутор:Андреј Кнежевић
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Боксери Славије изнова су доказали да им на нашим просторима нема премца.
Бањалучки клуб одбранио је титулу екипног шампиона Републике Српске, а до новог трофеја за клупску ризницу Славијини боксери стигли су у Добоју на посљедњем турнира шампионата Републике Српске.
Након шест турнира боксери Славије освојили су укупно 79 бодова што им је, на крају првенствене трке, било довољно за нову титулу.
„Било је неизвјесно до самог краја, али смо успјели да покажемо да смо и даље неприкосновени у Републици Српској. Исплатио нам се напоран рад на тренингу, а сви боксери су дали пун допринос. Шампионска титула је још један доказ да је Славија на правом путу и свима нам је ово велики мотив за даље.“ рекао је Давид Вучетић који је као капитен предводио Славију до нове шампионске титуле.
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У Славији су поносни на све што су урадили током првенства Републике Српске. Боксери су на дјелу показали да се у клубу квалитетно ради и да плејада такмичара која је стасала у клупској сали има блиставу будућност. Далибор Петковић, предсједник БК Славије, хвали све оне који су дали допринос још једном успјеху.
„Поносни смо што је у нашем клубу стасала још једна шампионска генерација. У клубу се свакодневно, напорно, ради и тај рад поново је дошао на наплату тамо гдје је нам је најпотребније – у рингу. Морам да кажем и да је била добра конкуренција и да нисмо имали лак посао, али то нашем успјеху даје још већу тежину. Желим да се захвалим свима који нам дају подршку и који се својски труде да Славија сија шампионским сјајем.“ рекао је Петковић
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