Преминуо чувени спортиста

Аутор:АТВ редакција
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Ирску и европску коњичку заједницу погодила је тужна вијест – у 29. години преминуо је чувени препонски јахач Шејн Далтон, један од најталентованијих представника своје генерације.
Вијест о његовој смрти изазвала је велики број реакција и опроштајних порука широм ирске спортске јавности.
Национални савез "Хорсе Спорт Иреланд" међу првима се опростио од младог спортисте.
„У знак сјећања на Шејна Далтона, бескрајно љубазног, скромног и талентованог младића. Његова посвећеност и одлучност доносиле су му успјехе у изузетно конкурентном спорту, али је упркос томе остао скроман и далеко од рефлектора. Шејн је велики губитак за ирску заједницу коњичког спорта и свима ће недостајати“, наводи се у саопштењу.
Далтон је током каријере изградио репутацију једног од најперспективнијих ирских јахача и тренера младих коња. Још 2016. године представљао је Ирску на престижном такмичењу у Ланакену, а током наредних година остварио је низ запажених резултата на највећим домаћим манифестацијама.
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Посебно се истицао у раду са младим коњима, а многи грла која је тренирао касније су наступала на највишем међународном нивоу. Међу његовим највећим успјесима издваја се побједа на Даблинском коњичком шоу 2025. године, када је освојио шампионску титулу у категорији петогодишњих коња.
Из Ирског одбора за коњарство поручили су да је њихова заједница изгубила једног од својих најсјајнијих талената.
„Шејн није био само врхунски спортиста. Био је човјек који је свакога дочекивао са осмјехом, увијек спреман да помогне и пружи подршку. Његова доброта, скромност и љубав према спорту оставиће неизбрисив траг“, наводи се у опроштајној поруци, преноси Курир.
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