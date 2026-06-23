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Откривена велика крађа струје ''тешка'' преко 9 милиона евра

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 13:49

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Струјни осигурач
Фото: Pexels

Грчка полиција ухапсила је три особе за које се сумња да су кључни чланови велике криминалне групе осумњичене за крађу електричне енергије, док је још 105 лица обухваћено истрагом.

Према наводима полиције, чланови групе су манипулисали електричним бројилима у домаћинствима и пословним објектима широм земље, чиме су причинили огромну финансијску штету.

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Грчки оператер електроенергетске мреже ДЕДДИЕ процијенио је да штета настала незаконитом потрошњом електричне енергије премашује девет милиона евра.

Истражиоци сумњају да је група годинама незаконито прикључивала кориснике на мрежу или мијењала податке на бројилима како би се избјегло плаћање утрошене струје.

Акција у више региона

Полиција наводи да су незаконите активности откривене у више дијелова Грчке, укључујући:

  • Атику
  • Македонију
  • Тракију
  • Тесалију
  • Пелопонез
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У току је опсежна полицијска акција која се спроводи у сарадњи са компанијом ДЕДДИЕ, а истрага је усмјерена на утврђивање пуне мреже сарадника и корисника незаконито прикључене електричне енергије.

Према писању грчких медија, истрага се наставља и очекују се нова хапшења.

(Глас Српске)

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Тагови :

Атина

Грчка

Струја

крађа струје

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