Бањалучки бокс у фокусу завршне вечери "Ноћи музеја"

21.05.2026 13:05

Фото: Ustupljena fotografija

Завршно вече програма „Ноћи музеја" у Музеју спорта било је посвећено актуелној изложби „Бањалучки бокс", кроз коју су посјетиоци имали прилику да се упознају са богатом историјом једног од најуспјешнијих спортова у Бањалуци.

Програм је почео радионицом БК Славија Бања Лука, одржаном у Малој сали СД Борик, гдје су боксери овог клуба представили основе бокса, тренажни процес и рад са младим спортистима. Радионици су присуствовали и ученици деветих разреда ОШ „Георги Стојков Раковски" из Бање Луке, који су током вечери обишли и поставку изложбе „Бањалучки бокс".

Након радионице и обиласка музејске поставке, у Конференцијској сали СД Борик одржана је панел дискусија посвећена историји, развоју и значају бокса за спортску сцену Бање Луке.

У панел дискусији учествовали су Антон Јосиповић, освајач златне медаље на Олимпијским играма у Лос Анђелесу 1984. године, Григор Јочић и Андреа Цвикић из БК Деспот Бањалука, Лука Цвијић из Голден Глорy, као и Петар Средојевић и Лука Тривић из БК Славија Бањалука.

Током разговора евоциране су успомене на најзначајније тренутке бањалучког бокса, његове шампионе и успјехе, али и на значај рада са младим генерацијама које данас настављају традицију овог спорта.

Програм је реализован у оквиру „Ноћи музеја", а изложба „Бањалучки бокс" наставља да кроз вриједне експонате, фотографије и архивску грађу чува сјећање на богату спортску историју Бање Луке.

