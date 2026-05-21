Ухапшен кантонални министар Денис Османкић

21.05.2026 12:47

Фото: Facebook/Denis Osmankic

Ухапшен је министар образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона Денис Османкић, потврђено је за Фактор из извора блиских Влади Унско-санског кантона.

Припадници МУП-а Унско-санског кантона од јутрос су у акцији. Претреси су обављени у Влади УСК у Бихаћу, те у Великој Кладуши, пише Фактор.

Циљ је, како су раније казали из Тужилаштва Унско-санског кантона, проналазак предмета који се могу довести у везу са кривичним д‌јелом примања дара или других облика користи.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полиција у Влади УСК, на мети два министра

Акција полиције обавља се по надзором Тужилаштва УСК и по наредби надлежног општинског суда.

Како је Фактор раније објавио, претресали су се кабинети министра образовања, науке, културе и спорта Унско-санског кантона Дениса Османкића, те министра унутрашњих послова Унско-санског кантона Аднана Хабибије. Оба су кадрови СДП-а.

Разлог је, наводно, запошљавање кадета.

Мета претреса је и кућа предсједника СДП-а у Великој Кладуши Аладина Ћеримовића.

