Аутор:

АТВ
21.05.2026 10:26

Коментари:

1
Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

Генерални конзул БиХ у Штутгарту Вера Сајић изјавила је да политизација отварања новог граничног прелаза у Градишци, непримјерени коментари и жалопојке политичког Сарајева након тог чина нису ставови дијаспоре ниједног народа.

"Дијаспора је задовољна и срећна због отварања новог граничног прелаза у Градишци", рекла је Сајићева.

Она је напоменула да је овај мост представља најфреквентнији гранични прелаз у који је уложено више од 100 милиона евра и који ће растеретити у великој мјери гужве и убрзати и олакшати прелазак границе свима.

"Свакоме ко живи у европским земљама и ко одлази својој кући отварање моста много значи, јер је скраћивање чекања на граници за оне који путују по десет и више часова јако значајно", оцијенила је она.

Сајићева је закључила да је политичка сага коју смо гледали претходних мјесеци била ујдурма против здравог разума, економских и привредних норми, али и против човјека који из туђине жури својој кући, преноси Срна.

