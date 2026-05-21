Сајић: Дијаспора срећна због отварања новог ГП Градишка

Генерални конзул БиХ у Штутгарту Вера Сајић изјавила је да политизација отварања новог граничног прелаза у Градишци, непримјерени коментари и жалопојке политичког Сарајева након тог чина нису ставови дијаспоре ниједног народа.
"Дијаспора је задовољна и срећна због отварања новог граничног прелаза у Градишци", рекла је Сајићева.
Она је напоменула да је овај мост представља најфреквентнији гранични прелаз у који је уложено више од 100 милиона евра и који ће растеретити у великој мјери гужве и убрзати и олакшати прелазак границе свима.
"Свакоме ко живи у европским земљама и ко одлази својој кући отварање моста много значи, јер је скраћивање чекања на граници за оне који путују по десет и више часова јако значајно", оцијенила је она.
Сајићева је закључила да је политичка сага коју смо гледали претходних мјесеци била ујдурма против здравог разума, економских и привредних норми, али и против човјека који из туђине жури својој кући, преноси Срна.
